Omzet detailhandel neemt met 5,8 procent toe

Zowel de omzet van de foodsector als de non-foodsector van de detailhandel is toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Daarnaast is er online meer dan 23 procent omgezet.

De omzet van winkels in non-food is in september met ruim 7 procent gegroeid. Het volume was bijna 8 procent hoger dan een jaar eerder. Het is de negende maand op rij waarin zowel de omzet als het volume van de non-foodsector is gestegen, aldus het statistiekbureau.

Winkels in schoenen en lederwaren behaalden de hoogste omzetstijging. Dit werd veroorzaakt door het weer. ''Vorig jaar was september warm en droog, dit jaar was september koel en nat", aldus het statistiekbureau.

"Hierdoor hebben consumenten in 2017 aankopen van kleding en schoenen in september gedaan, terwijl ze een jaar eerder in september deze aankopen door het goede weer (deels) voor zich uit hebben geschoven."