Organisatie abortusklinieken CASA failliet verklaard

NUzakelijk: Tips en achtergronden Winnaar café Top 100: 'Café is niet meer om alleen bier te drinken' Het café van deze tijd biedt niet meer alleen een biertje aan, maar heeft ook ruimte voor klanten om goed te kunnen dineren of om 's middags een kopje koffie te drinken. Ondernemer Robbert Roggeband van Café de Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee, winnaar van de Café Top 100, zegt niet te willen denken in hokjes.