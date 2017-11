Zweedse anticonceptie-app haalt 30 miljoen dollar op

De investering komt van het Zweeds-Nederlandse EQT Ventures. Het fonds werd opgezet door Kees Koolen, oprichter van reiswebsite Booking.com. In juli van dit jaar haalde Natural Cycles al 6 miljoen dollar op.

"Met het geld kan het bedrijf de technologie van de app verbeteren", zegt Elina Berglund, medeoprichter van Natural Cycles donderdag tegen het Zweedse mediaplatform DiGITAL. Ook wil het bedrijf het personeelsbestand uitbreiden, van veertig naar zo'n honderd arbeidsplekken.

Ruim een half miljoen vrouwen in meer dan honderdzestig landen gebruiken de app om een ongewenste zwangerschap te voorkomen of om zwanger te worden. De meeste gebruikers zijn tussen de 25 en 35 jaar oud.

Een algoritme vertelt vrouwen op basis van hun lichaamstemperatuur of ze vruchtbaar zijn en daarom extra bescherming nodig hebben.

Temperatuur

Berglund en haar man ontwikkelden de app op basis van het feit dat ovulerende vrouwen een lichaamstemperatuur hebben die tot een halve graad hoger ligt dan normaal. Door elke ochtend de temperatuur te meten, kan de app berekenen of onbeschermde seks kan leiden tot een zwangerschap.

Berglund was naar eigen zeggen op zoek naar een anticonceptiemiddel dat haar hormoonspiegel niet in de war zou brengen. Dit middel bleek niet te bestaan, verklaart de natuurkundige over het ontstaan van Natural Cycles.

Volgens klinische tests heeft Natural Cycles een werkzaamheid van 93 procent bij "typisch" gebruik en zelfs 99 procent bij "perfect" gebruik. Dat is vergelijkbaar met de pil.

Gecertificeerd

De EU certificeerde de app begin dit jaar als een werkend anticonceptiemiddel. Sindsdien is het aantal gebruikers met 20 procent per maand toegenomen. Natural Cycles verwacht in de eerste helft van 2018 de grens van een miljoen gebruikers te bereiken.

Een jaarabonnement op de app, inclusief thermometer, kost 79,99 euro. Wie een maandabonnement neemt, betaalt 9,99 euro. De meeste gebruikers hebben een doorlopend jaarabonnement, weet Berglund.