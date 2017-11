Winnaar café Top 100: 'Café is niet meer om alleen bier te drinken'

Hij wist de jury van de ranglijst te overtuigen met een veelzijdig aanbod in een gezellig café waar veel gebeurt.

Een aantal jaren geleden zette hij de stap naar het aanbieden van meer maaltijden. Een forse investering in de organisatie was nodig, maar de resultaten zijn ernaar. Inmiddels komt bijna 40 procent van de omzet uit eten.

En ondanks de hogere personeelskosten zijn de omzet en het resultaat ook nog elk jaar gestegen, vertelt Roggeband aan NUzakelijk.

Waar hij eerder nog op flexkrachten leunde die minder werk hadden buiten het toerismeseizoen, heeft hij nu vijf vaste medewerkers in dienst. In totaal heeft hij achttien werknemers. "Ook op dat gebied zijn we gegroeid."

Hij legt uit dat de veranderingen die hij heeft doorgevoerd vooral zijn ingegeven door zijn eigen observaties. "Je kijkt natuurlijk naar trends en naar de wensen en behoeften van de doelgroepen. Je moet ook blijven vernieuwen en de mensen elke keer blijven triggeren. Dat is wel een leuke uitdaging elke keer."

Stamgasten

Maar soms moet er ook tegengas gegeven worden. "Je moet luisteren naar de stamgasten, maar ook weer niet te veel. Want de stamgast wil ook het liefst dat alles bij het oude blijft. Dus dat is een strijd in positieve zin die ik aanga. Hoe belangrijk ze ook zijn."

"Ik wilde af van die hokjesgedachten. Van het idee dat als je een café hebt dat je dan geen eten kan serveren. Ik wilde eigenlijk naar het Engelse gevoel, naar een soort pub-model waar alles door elkaar staat."

Met het binnenhalen van 'het eten', is er ook een nieuwe cultuur binnengehaald. Zo is het piekmoment van het café veranderd. Tien jaar terug moest Roggeband vooral aan de bak van elf uur 's avonds tot twee uur 's nachts. Nu is dit piekmoment verschoven naar zes uur 's avonds. De "saaie" winters zijn ook verdwenen en er komen meer dagjesmensen.

"Het café wordt niet meer geassocieerd met drank of dronken worden. Het café heeft meer inhoud. Nu hebben we ook chique varianten koffie zoals latte macchiato's."