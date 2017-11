Groentefabrikant HAK wil groeien in Duitsland

HAK werkt al sinds 2013 met Foodeko voor zijn afzet op de Duitse markt. Vooral appelmoes en rode kool met appelstukjes lopen goed bij de oosterburen, en dan met name in het noordwesten van Duitsland.

HAK-topman Timo Hoogeboom wil meer Duitsers kennis laten maken met de in Nederland bekende potjes. ,,Duitsers in alle regio's vinden onze appelmoes bij testen het lekkerst. Met andere producten verschilt het per regio."

HAK wil zijn meer verschillende producten in meer winkels krijgen. Daarvoor wordt de komende tijd zwaar ingezet op onder meer de verkoop. Naast appelmoes en rode kool wordt onder meer ingezet op peulvruchten en zomergroenten.

Foodeko

Foodeko is gevestigd in Viersen is ook verantwoordelijk voor de verspreiding van merken als De Ruijter en Heinz Sandwich-spread en daar gaat het gewoon mee door. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 19 miljoen euro.

De onderneming komt voor 51 procent in handen van de holding Neerlands Glorie Groente en Fruit. De overige aandelen blijven van directeur en mede-oprichter Jens Wohlrab.

Beide aandeelhouders hebben naar eigen zeggen ambitieuze plannen en willen de activiteiten uitbouwen en de omzet in de komende vijf jaar verdubbelen. Van de deal worden geen financiële details bekendgemaakt.