Goederenvervoer buitenlandse vrachtwagens opnieuw gestegen

NUzakelijk: Nieuws Noordzeevissers mogen in 2018 minder tong vangen Noordzeevissers mogen volgend jaar minder tong vangen. Als het aan de Europese Commissie ligt wordt het quotum met dertien procent verlaagd, maar wat de gevolgen precies zullen zijn is nog onzeker. Details over het besluit volgen later dit jaar.