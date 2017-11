Zeeuwse slagerij stapt in 'Hollandse' kroepoek

Inspiratie heeft directeur Frank Wilthagen gehaald uit de Zeeuwse omgeving. Zo wordt er zeewier gebruikt uit de Oosterschelde. Verder worden er lokale ingrediënten gebruikt zoals garnalen uit de Noordzee en Hollandse uien.

Geheel Hollands is de kroepoek niet. Ingrediënten zoals het tapiocameel, gemaakt van cassave, worden uit het buitenland gehaald. Wilthagen vertelt dat de smaakgevende ingrediënten uit Nederland komen.

Het Zeeuwse familiebedrijf is al bekend als producent van knabbelspek en leverworst, maar volgens de ondernemer is kroepoek een logische toevoeging.

Er zit een klein beetje historie achter de keuze om kroepoek te gaan maken. "In 2000, toen we het bedrijf van onze vader overnamen, hadden we binnen drie maanden een dioxinecrisis." Hierdoor stond de vleessector in Nederland en België op zijn kop. "Toen zagen we hoe kwetsbaar we waren en is ook de kiem gelegd om iets buiten vlees te gaan produceren."

Volgende generatie

"We zijn er heel lang niet aan toegekomen, totdat we de veertig gepasseerd waren. Dan ga je eens verder denken voor de volgende generatie. We zeiden: 'laten we voor onze zonen ook iets moois achterlaten."

Verder lijkt de productie van kroepoek ook op het productieproces van een andere snack van Wilthagen, knabbelvlees. Dit is gezouten varkensvlees dat wordt gefrituurd en in de vorige eeuw is bedacht door de vader van Wilthagen.

Ook komt het goed uit dat het concern zo kan diversifiëren. "Ons huidige bedrijf is stabiel, maar de groei zit daar ook niet meer in." Wilthagen zegt ook steeds meer te horen over een verhoging van de btw op vlees. "Die proefballonnetjes zie je aan alle kanten de lucht in gaan. Zo af en toe in de wandelgangen hoor je iets en het zou niet mij niet verbazen."

Als nicheproducent wil Wilthagen vooral een stukje vernieuwing toevoegen. Hij geeft toe hard te zullen moeten werken in een competitieve markt. "Het zal niet makkelijk worden om daar je plekje te veroveren." Uit marktonderzoek blijkt dat kroepoek nu veel in aanbiedingen wordt verkocht. De zakken van het bedrijf liggen al wel bij een grote supermarktketen en binnenkort komt daar nog een keten bij.