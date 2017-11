'Nederland bij snelst groeiende markten e-commerce in Europa'

NUzakelijk: Tips en achtergronden 'Vrouwen moeten heft in handen nemen om kloof te dichten' De gelijkheid tussen vrouwen en mannen is afgenomen in Nederland, zo bleek deze week uit een ranglijst van het World Economic Forum (WEF). Het thema moet op de politieke agenda, maar vrouwen moeten ook zelf het heft in handen nemen om de kloof te dichten.