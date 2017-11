Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Vraag je je als ondernemer wel eens af wat er eigenlijk leeft onder je personeel en wat er verbeterd kan worden aan processen? Dan is dit je kans om eens een kijkje op de werkvloer te nemen. Maandag gaat namelijk de derde Nationale MeewerkWeek van start.

Directies en managers van verschillende bedrijven gaan dan aan de slag op hun eigen werkvloer. Zij gaan bijvoorbeeld telefoondiensten draaien, inpakken of de administratie doen. Steeds meer bedrijven in Nederland doen mee aan het initiatief, dat tot en met vrijdag duurt.

Ook is volgende week weer de Week van de Werkstress. Bedrijven in het hele land organiseren activiteiten om de werkstress te verminderen en het plezier in het werk juist te vergroten. Vorig jaar deden er honderdzestig ondernemingen mee.

Op maandag vindt in het kader van de Week van de Werkstress bovendien een congres plaats over duurzame inzetbaarheid. In de Fokker Terminal in Den Haag praten deskundigen je in verschillende sessies bij over aspecten van en oplossingen voor werkstress.

Nederlandse economie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert dinsdag een hele trits cijfers. Zo komt het statistiekbureau met een kwartaalbericht over de arbeidsmarkt en maakt het ook bekend hoe de Nederlandse economie in het derde kwartaal gepresteerd heeft.

In het tweede kwartaal liet de Nederlandse economie in ieder geval een "uitzonderlijk sterke groei" zien, in de woorden van het CBS. Onze economie groeide toen met 1,5 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Een groeicijfer van deze grootte is deze eeuw pas twee keer eerder gemeten. Het was het dertiende kwartaal op rij dat de economie in de lift zat.

Nederlandse ondernemers met "slimme ideeën voor een betere wereld" maken woensdag kans op de ASN Bank Wereldprijs 2017. Hiermee wil de bank duurzaamheid in de samenleving stimuleren.

Na een voortraject zijn zes ondernemers geselecteerd voor de finale. Voor ieder van de drie thema's - mens en samenleving, natuur en milieu en klimaatbescherming - wordt één winnaar gekozen. Samen mogen de drie winnende projecten 40.000 euro verdelen.

Ook kan één van de finalisten nog de publieksprijs van maximaal 5.000 euro winnen. De strijd gaat nog tussen Somnox, SunData, Refugee Team, Blue Harvest Netherlands, Klippa en Pure Baby Foods.

Dag van de ondernemer

MKB-Nederland organiseert vrijdag wederom de Dag van de Ondernemer. De dag, die vorig jaar voor het eerst werd gehouden, is in het leven geroepen om "het zelfstandig ondernemerschap te vieren en ondernemers op alle mogelijke manieren te bedanken voor hun enorme bijdrage aan economie, werkgelegenheid en welzijn".

Er vinden diverse activiteiten plaats verspreid over het land. Zo gaan bijvoorbeeld Kamerleden, burgemeesters en wethouders en leden van het nieuwe kabinet op bezoek of aan de slag bij ondernemers.

Vorige week spraken we een tweetal piepjonge ondernemers. Max Keerssemeeckers begon al op zijn zeventiende samen met zijn vriend Bart Lubbers (20 jaar) ginimporteur De Dranken Dichters. Zijn leeftijd bleek een forse drempel te zijn om überhaupt een onderneming op te richten. Zo kon hij niet zomaar een zakelijke rekening aanvragen.

En Jitse Ouweneel begon zijn platenhandel als 18-jarige. "13 mei werd ik achttien, 15 mei heb ik me ingeschreven bij de KvK", vertelt hij. Inmiddels zit hij met zijn winkel Rock Maniac Record in het centrum van Gouda.

Ook spraken we deze week met de winnaar van de Café Top 100, ondernemer Robbert Roggeband van Café de Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee. Hij wist de jury van de ranglijst te overtuigen met een veelzijdig aanbod in een gezellig café waar veel gebeurt.

"Ik wilde af van die hokjesgedachten. Van het idee dat als je een café hebt dat je dan geen eten kan serveren. Ik wilde eigenlijk naar het Engelse gevoel, naar een soort pub-model waar alles door elkaar staat", vertelde Roggeband.