Jonge ondernemer: 'Mensen nemen je niet altijd serieus'

Max Keerssemeeckers begon op zijn zeventiende met zijn vriend Bart Lubbers (20 jaar) ginimporteur De Dranken Dichters. Via de vader van zijn vriend wisten ze een exclusief contract te krijgen om het Schotse Pickering's Gin te importeren.

Zijn leeftijd bleek een forse drempel te zijn om überhaupt een onderneming op te richten. Minderjarige ondernemers hebben officieel toestemming nodig van hun ouders om rechtshandelingen te kunnen uitvoeren.

Max kon bijvoorbeeld niet zomaar een zakelijke rekening aanvragen. Om mogelijk te maken dat de minderjarige ondernemer toch rechtshandelingen kon verrichten, moest een handlichting worden aangevraagd bij een kantonrechter.

Vraagtekens

In het geval van Max had de rechter ook vraagtekens bij een minderjarige die handelt in sterke drank. Nadat de jonge ondernemer in de rechtbank zijn verhaal deed en de kantonrechter akkoord ging, kon hij eindelijk beginnen met ondernemen.

Maar toen kwam hij de volgende drempel tegen. "Als je de exclusieve rechten hebt om iets te importeren, dan moeten de bestellingen daar ook naar zijn", vertelt hij. De Schotse producent wilde dat Keerssemeeckers en Lubbers alleen grote bestellingen deden.

Eerste bestelling

Hij en zijn compagnon zouden enkele duizenden euro's moeten investeren voordat ze konden beginnen met verkopen.

"Het was enorm duur om de eerste bestelling te doen en het risico om 15.000 tot 20.000 euro te investeren, is groot als je zo jong bent. Waar haal je zo'n klap geld vandaan? Maar ja, als het makkelijk was dan had je ook wel honderdduizenden mensen die het zouden doen."

Keerssemeeckers gaat zich nu richten op een nieuwe baan als IT-recruiter bij Quades. Zijn partner Bart zet samen met zijn vader de importeur door.

Voor Max was de steun van zijn ouders het belangrijkste bij het ondernemen. Verder adviseert hij andere ondernemers om de markt te onderzoeken en goed te kijken wat er nodig is voor het ondernemen. Of hij nog een keer een onderneming zal opzetten? "Ik denk dat die kans er zeker inzit."

Platenhandel

Jitse Ouweneel (20 jaar) begon zijn platenhandel als 18-jarige. "13 mei werd ik achttien, 15 mei heb ik me ingeschreven bij de KvK", vertelt hij. Inmiddels zit hij met zijn winkel Rock Maniac Record in het centrum van Gouda.

Via zijn voorliefde voor muziek en lp's kwam hij in contact met de handel in gebruikte platen. Tijdens het ruilen van dubbele platen, merkte hij hoe levendig deze handel was. Na zijn studie bedrijfsadministratie had hij tevens geen zin meer om verder naar school te gaan. "Toen dacht ik bij mezelf: Ik ga een KvK'tje aanvragen."

Bij de start van zijn bedrijf ging hij beurzen af met een busje. Maar na een korte periode kreeg hij al de kans om een winkel te openen in Gouda. Drie maanden geleden ging hij een fors groter pand in aan de Markt in de centrum van de stad.

Gefronste wenkbrauwen

In het begin was het ondernemen soms moeilijk als 18-jarige. Toen Ouweneel een bus moest kopen om beurzen langs te gaan, kreeg hij wel eens te maken met gefronste wenkbrauwen.

"Ik ben bij verschillende dealers geweest om die bus te kopen en eigenlijk neemt niemand je serieus door je leeftijd. Iedereen denkt dat je geen geld hebt. Ik ben verschillende afgegaan en uiteindelijk kom je bij iemand die wel de tijd voor je neemt. Daar hebben we uiteindelijk wel de bus gekocht."

Ook krijgt hij hier soms mee te maken als hij op zoek is naar oude platen. "Veel oude mensen hebben die dingen nog op zolder liggen, dus daar kom ik veel langs. Die denken soms ook dat ik niks weet. Dan is het wat lastiger, maar daar moet je gewoon mee om zien te gaan."