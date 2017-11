'Hotelondernemers mogen ondanks groeimarkt niet achteroverleunen'

Dat stelt het economisch bureau van ABN Amro in een donderdag gepubliceerd rapport.

"Er is veel dynamiek in de hotelmarkt en het aanbod van hotelkamers neemt toe. Hotelondernemers kunnen niet achteroverleunen. Door zich te onderscheiden, kunnen hotels het verschil maken met andere aanbieders, zoals Airbnb", zegt Sonny Duijn, sectoreconoom Leisure van ABN Amro.



''Juist nu in dit gunstige klimaat is het cruciaal om het onderscheidend vermogen te vergroten, zodat hotels de komende jaren zonder kleerscheuren kunnen doorkomen", aldus Duijn.

De groei van het aantal hotelgasten in Nederland sinds 2012 ramen de economen van de bank op 35 procent. Dit jaar stijgt het aantal gasten mogelijk tot boven de 28 miljoen. Dat is 10 procent meer dan vorig jaar.

Groei

Vooral in Amsterdam kwamen er in de laatste jaren hotelkamers bij, blijkt uit onderzoek van ABN Amro. De hoofdstad krijgt er tot 2023 nog zo'n 7.900 kamers bij. Het grootste deel, bijna zesduizend kamers, komt in 2018 en 2019 beschikbaar.



Volgens het economisch bureau is het aannemelijk dat dit leidt tot een tijdelijke druk op de omzet per hotelkamer op locaties waar veel nieuwe kamers bij komen.

Duurder

De bank verwacht ook dat de omzetten van hotels in 2017 met 7 procent stijgen. Dit komt onder meer door prijsverhogingen. De prijzen voor een overnachting zijn in Amsterdam op dit moment het hoogst en behoren inmiddels tot de top vijf onder grote Europese steden.

Een overnachting in de hoofdstad is daardoor duurder dan bijvoorbeeld in Londen, Parijs, Milaan, München en Barcelona. Buiten Amsterdam zijn in Nederland de hotelkamers het duurst in Den Haag, Maastricht en Utrecht.

Buitenland

Ook het aantal toeristen uit het buitenland kent een sterkere groei dan de jaarlijkse groei in de afgelopen vier jaar. Onder meer het toerisme uit Duitsland, Amerika en Azië naar ons land zit in de lift.

Over heel 2017 zullen er zo'n half miljoen meer Aziatische hotelgasten naar Nederland komen dan in 2012. Aziatische hotelgasten gaan vooral naar Noord- en Zuid-Holland. Maar ook in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht is groei vanuit deze groep te zien.