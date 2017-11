Restauranteigenaren boos over verhoogde commissies aan Thuisbezorgd.nl

Per 1 januari moeten aangesloten restaurants 13 procent commissie betalen aan Thuisbezorgd.nl. Nu is dat nog 12 procent.

De verhoging is voor een aantal Twentse horecaondernemers reden in verzet te komen. Ze roepen collega-ondernemers op om een petitie te tekenen. Het uiteindelijke doel is om aan tafel te komen met de leiding van Takeaway.com om tot betere voorwaarden te komen voor de bezorgdienst.

Steun

De actie heeft de steun van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Volgens de brancheorganisatie is het zaak om ook de politiek in de kwestie te betrekken om zogeheten pariteitsclausules in Nederland te verbieden.

Dit is een bepaling waarin staat dat de horecaondernemer zijn producten op de eigen site niet goedkoper mag aanbieden dan via het internetplatform. Andere landen in Europa hebben hier volgens de brancheorganisatie al wel regels over opgesteld.

Machtsmisbruik

KHN wijst niet alleen op de dominante positie van Thuisbezorgd.nl. Ook bij andere zoek-, boek- en reserveringssites voor restaurants en hotels ligt machtsmisbruik op de loer.

De brancheorganisatie kaartte de kwestie eerder aan bij toezichthouder ACM, maar kreeg naar eigen zeggen een onbevredigend antwoord. Daarom wordt nu ook politieke steun en draagvlak binnen de horeca gezocht.

Zelf bepalen

''Je moet als horeca-ondernemer zelf kunnen bepalen of je een hotelkamer die nog leegstaat, of een bepaald soort pizza, aanbiedt tegen een lagere prijs", aldus een woordvoerster van KHN. Ze benadrukt ook dat veel ondernemers geprofiteerd hebben van de opkomst van de platforms.

Takeaway.com was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.