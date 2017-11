Amersfoorts taxibedrijf Bestax vraagt faillissement aan

Volgens het moederbedrijf ging het al langer slecht, omdat Bestax een aantal grote vervoersopdrachten tegen te scherpe tarieven heeft uitgevoerd. Bestax is onderdeel van familiebedrijf Besseling.

"Al eerder besloot Bestax niet langer tegen ongezonde tarieven het leerlingenvervoer uit te willen voeren", stelt de onderneming in een toelichting.

"De hoge eisen vanuit gemeenten en ouders enerzijds en de onder druk staande tarieven anderzijds, zorgden ervoor dat het leerlingenvervoer in de afgelopen jaren zeer verliesgevend was." Dit heeft de reserves van Bestax zwaar aangetast.

Aanbestedingen

Ook heeft het bedrijf een aantal grote aanbestedingen verloren. "Waar Bestax zo goedkoop mogelijk inschreef, werden aanbestedingen onder kostprijs aan derden gegund."

Vervolgens kreeg een deel van de werknemers een baanaanbod van bedrijven die aanbestedingen ten koste van Bestax hadden gewonnen. Met name zieke werknemers zouden bij Bestax zijn achtergebleven en daardoor nam het ziekteverzuim toe. Ook dit zorgde voor extra kosten.

Bestax benadrukt dat veel personeelsleden al tientallen jaren in dienst zijn. "Reden ook dat er tot het laatst getracht is het bedrijf in leven te houden. Helaas is er financieel geen ruimte meer om Bestax door te laten gaan."

De onderneming hoopt de werkzaamheden voorlopig door te zetten tot een curator anders besluit. "Het is niet duidelijk of er tijdig een koper zal worden gevonden of dat er toch tot volledige bedrijfsbeëindiging besloten wordt", aldus Besseling.

"De chauffeurs zijn hun baan kwijt, maar ze werken voorlopig nog door. Dat maakt de kans op een doorstart groter", meent CNV-bestuurder Job Marskamp. Uitkeringsinstantie UWV neemt de komende weken de salarisverplichtingen over, zodat het personeel nog wel doorbetaald wordt.

Samenloop

Volgens vakbond CNV gaat het om een treurige samenloop van omstandigheden. ''Bestax verloor afgelopen jaren een aantal belangrijke klanten, had verliesgevende projecten, een te duur wagenpark en falend interim-management'', zegt Marskamp.

Hij erkent dat er vaker taxibedrijven failliet gaan. "Maar als zo'n bekende naam omvalt, geeft dat toch te denken." Marskamp wijst ook op de rol van opdrachtgevers zoals de overheid en zorgverzekeraars. ''Bij aanbestedingen gaan ze voor de goedkoopste aanbieder. Kwaliteit speelt nauwelijks een rol.''

"Maar als het contract eenmaal is getekend, gaat de loep erop. Kleine fouten in de uitvoering leiden dan tot grote boetes voor taxibedrijven. Deze manier van opereren verziekt de markt, bedrijven gaan eraan kapot", aldus de vakbondsbestuurder.

Taxitak

Het faillissement betreft alleen de taxitak van Besseling. Dit bedrijfsonderdeel is sinds 1994 actief met onder meer ziekenvervoer en rolstoelvervoer in Amersfoort en omgeving. In 2015 werkten er nog ruim driehonderd mensen bij Bestax en had het bedrijf ruim honderdzeventig wagens.

Besseling zegt "door met pijn in het hart Bestax los te laten" nu goede hoop te hebben dat de touringcarafdeling, koeriersafdeling en onderhoudsgarage voort kunnen blijven bestaan.