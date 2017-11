Winnaar Cafetariaprijs: 'Blijf creatief en leg je klanten in de watten'

Sinds 2005 noteert Eetwinkel Polly, van vader en zoon Rob en Jesper Polman, al hoge plaatsen in de Cafetaria Top 100, maar dit jaar stegen de ondernemers voor het eerst naar plek 1.

De cafetaria in het Gelderse Bemmel bestaat sinds 1982 en heeft naast de twee eigenaren nog twaalf medewerkers. De jury haalt de uitstraling van vader en zoon en hun enthousiasme aan.

Creativiteit en het blijven verrassen van de klanten is het geheim. Jesper vertelt aan NUzakelijk dat hij ervoor wil zorgen dat de klanten elke keer iets te vertellen hebben als ze bij Polly zijn geweest. Zo zijn hij en zijn vader hun eten constant aan het vernieuwen. De zaak heeft nu bijvoorbeeld friet met pulled pork, hete kip of verse guacamole.

"Als mensen dat zien in de winkel, dan loopt het water ze al in de mond. Dat is een totaal ander frietje dan een frietje met mayonaise."

Praatje

Maar die houding is breder dan alleen het eten. "We proberen altijd een praatje te houden met de mensen. En als het een leuk gesprek is, dan kunnen we op onze kassa een knopje indrukken voor 10 cent korting."

Op de bon komt dan de tekst te staan "Bedankt voor het leuke gesprek" met een lachende emoji erbij. "Daar hebben ze het thuis over. Dat zijn originele dingen waar wij een beetje het verschil in maken."

Iedereen kan dat, benadrukt Polman. "Je verdient er niks mee, maar je kweekt weleen soort goodwill. Ze praten thuis over wat ze nou weer hebben meegemaakt. Dan blijf je als ondernemer toch hangen."

Noodzakelijk

Constant vernieuwen om de klant te boeien is dan ook noodzakelijk, vindt de ondernemer. "Het gaat allemaal zo hard tegenwoordig via social media. Ik merk dat dat in de horeca ook speelt. 'Pulled pork' is alweer een beetje geweest terwijl sommige ondernemers er net aan beginnen."

Polman wil zich nu vooral gaan richten op een gezondere maaltijd met friet. Meer groente en minder mayonaise is het stramien. "Van dat imago moeten we een beetje af in de toekomst. Misschien komt er straks wel een vet- of suikertaks."

Om gezonder eten aan te bieden gebruikt de ondernemer bijvoorbeeld ecovet, zonder schadelijke vetten. Zo moet de friet in de cafetaria gezonder zijn dan de gebakken aardappelen bij mensen thuis. "Het kost wel wat geld, maar het levert wel kwaliteit op."