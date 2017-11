Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Misset Horeca onthult maandag de Café Top 100 2017. Duidelijk is al dat Haarlem dit jaar het best vertegenwoordigd is met maar liefst zes cafés die tot de beste van het land behoren. Ook drie andere grote steden doen het goed, volgens het horecavakblad. De provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn samen goed voor meer dan de helft van de lijst.

Vorig jaar voerde het Maastrichtse café In de Karkol de lijst aan. De kroeg stond al elf jaar in de bovenste regionen van de top 100. De lijst wordt opgesteld door geheime bezoekers, vakjuryleden en een hoofdjury.

Ondernemen in China

Tijdens de China Business Week, die van maandag tot en met donderdag duurt, kunnen ondernemers die graag de Chinese markt willen betreden zich hierin verdiepen. Het evenement vindt plaats in Den Haag, Zwolle, Den Bosch en Maastricht en wordt georganiseerd door onder meer de Kamer van Koophandel (KvK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Tijdens de week komen ook opkomende sectoren in China aan bod, waaronder agrofood, ouderenzorg en water- en milieubeschermingstechnologie. Ondernemers kunnen zich aanmelden via de site van RVO.

Uit Zeeland komen niet alleen mosselen en oesters, maar vanaf dinsdag ook Zeeuwse kroepoek. Het familiebedrijf Wilthagen, dat onder meer knabbelspek en leverworst maakt, gaat zich nu ook op de van oorsprong Indonesische lekkernij storten.

Volgens de onderneming uit Tholen gaat het om de eerste volledig in Nederland geproduceerde kroepoek. Er worden lokale ingrediënten gebruikt, zoals Noordzeegarnalen, Hollandse uien en Oosterschelde zeewier. Vanaf november is de snack landelijk verkrijgbaar.

Kwartaalcijfers

Ahold Delhaize maakt woensdag resultaten over het derde kwartaal bekend. In het tweede kwartaal heeft het supermarktconcern de winst en omzet duidelijk zien groeien. Het bedrijf wist te profiteren van de voordelen die de vorig jaar afgeronde fusie tussen het Nederlandse Ahold en het Belgische Delhaize met zich meebrengt. In 2019 moet de samenvoeging zo'n 750 miljoen euro aan financiële voordelen opleveren.

En in Aalsmeer wordt woensdag een begin gemaakt met de Royal FloraHolland Trade Fair Aalsmeer. Op deze internationale handelsbeurs kunnen exporteurs, groothandelaren en hun klanten binnen de sierteeltsector elkaar ontmoeten en zakendoen. Ook krijgen zij een overzicht van het aanbod bloemen, planten, productconcepten, trendpresentaties en noviteiten voorgeschoteld.

Faillissementen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt vrijdag bekend of het aantal faillissementen in het Nederlandse bedrijsleven in oktober toegenomen is of juist gedaald. Het statistiekbureau maakt daarbij ook gegevens per bedrijfstak bekend.

In september bleek het aantal failliet verklaarde bedrijven met een fractie te zijn toegenomen. Relatief gezien gingen er in de horecasector de meeste ondernemingen op de fles.

Zorgverzekeraars hebben tot uiterlijk zondag de tijd om hun nominale zorgpremie voor volgend jaar bekend te maken. De deadline is vervroegd, eerder hadden verzekeraars tot 19 november de tijd. Dankzij de vervroegde bekendmaking hebben mensen een week langer de tijd om eventueel over te stappen. Tot 31 december kan de oude zorgverzekering worden opgezegd.

Zorgverzekeraar DSW maakte op 26 september traditioneel als eerste de premie van de basisverzekering bekend. Tegen alle verwachtingen in verlaagde DSW zowel de zorgpremie als het verplichte eigen risico.

Miljoenenbedrijf in containers

Vorige week spraken we Kristel Groenenboom, die als 23-jarige de leiding bij een miljoenenbedrijf in containers overnam van haar vader. In haar boek Mag ik meneer Kristel even spreken? vertelt ze over haar ervaringen en helpt ze andere jonge ondernemers de voornaamste hindernissen te overwinnen.

Haar jonge leeftijd heeft haar soms in bizarre situaties gebracht, vertelt Groenenboom. ''Ik had mij eens opgegeven voor een bijeenkomst van Jong Management en toen werd ik gebeld dat ik te jong was. Te jong voor Jong Management, juist voor zo'n club, niet te geloven.''

Ook interviewden we de nummer één van de Cafetaria Top 100 van 2017, die vorige week bekend werd gemaakt. Eetwinkel Polly in het Gelderse Bemmel gooide al sinds 2005 hoge ogen bij de samenstellers van de lijst, maar nu bereikten de ondernemers eindelijk de eerste positie.

Volgens ondernemer Jesper Polman zit het geheim in creativiteit en het blijven verrassen van de klanten. "We proberen altijd een praatje te houden met de mensen. En als het een leuk gesprek is, dan kunnen we op onze kassa een knopje indrukken voor 10 cent korting", vertelt Polman.