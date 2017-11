Omzet mode- en schoenenbranche blijft stijgen in derde kwartaal

NUzakelijk: Tips en achtergronden Jonge ondernemer helpt lotgenoten met overlevingsgids Kristel Groenenboom (1986) nam als 23-jarige de leiding bij een miljoenenbedrijf in containers over van haar vader. In haar boek Mag ik meneer Kristel even spreken? vertelt ze over haar ervaringen en helpt ze andere jonge ondernemers de voornaamste hindernissen te overwinnen.