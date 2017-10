Storing boekhoudprogramma Twinfield opgelost

Het bedrijf meldt maandag iets na 18:00 uur op Twitter dat het programma weer in de lucht is. De btw-aangifte en -betaling voor het derde kwartaal moeten echter uiterlijk dinsdag binnen zijn bij de fiscus. Het technische probleem kan daarmee mogelijk tot problemen leiden voor ondernemers die gebruikmaken van de boekhoudsoftware van Twinfield.

Technisch mankement

Het boekhoudprogramma heeft te maken gehad met een technisch mankement. Frank van Vliet, managing director van eigenaar Wolters Kluwer, stelde eerder in de middag op de website van het programma dat er een "ongewone hoeveelheid verkeer" was naar de dienst. Dit zou volgens hem te maken hebben met een "ddos incident gericht op Twinfield". Het bedrijf heeft het programma daarop offline gehaald "als voorzorgsmaatregel".

Een persmedewerker van Wolters Kluwer ging maandag niet in op een interviewverzoek van NU.nl over de kwestie. De Twinfield-afdeling van het bedrijf liet NU.nl in de middag via een privébericht op Twitter weten dat er hard gewerkt werd aan een oplossing. "We houden onze klanten op de hoogte van de ontwikkelingen."

Twinfield

Met de boekhoudsoftware van Twinfield kunnen ondernemers hun boekhouding via de cloud delen met administratie- en accountantskantoren. Gebruikers betalen een maandelijks bedrag om gebruik te maken van deze software. Volgens het bedrijf maken ruim 180.000 mensen gebruik van de software.

Twinfield was in 2000 de eerste Nederlandse partij die online software voor boekhouding op de markt bracht. Het bedrijf werd in 2011 overgenomen door de beursgenoteerde uitgeverij Wolters Kluwer.

Btw-aangifte

Ondernemers die door een dergelijk technisch probleem te laat zijn met het indienen van hun btw-aangifte, kunnen een boete krijgen van de fiscus. "Wij zijn niet verantwoordelijk voor storingen bij derde partijen", verklaart perswoordvoerder Daphne van Kollenburg van de Belastingdienst.

Compenseert Wolters Kluwer gedupeerde klanten? Het bedrijf reageerde maandag op die vraag van NU.nl ontwijkend: "We houden regelmatig contact met onze klanten en blijven ze op de hoogte houden, terwijl wij bezig zijn om het probleem zo snel mogelijk op te lossen."