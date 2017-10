Hoe Bux de jongere generatie 'spelenderwijs' wil laten beleggen

Bortot werkte destijds bij BinckBank. ''Ik sprak veel mensen die op zich wel in de beurs geïnteresseerd waren, maar de stap toch niet zetten. Als marketingman prikkelde mij dat: wat houdt ze tegen?''

Bortot kwam tot drie kernproblemen die vooral jongeren beleggingsschuw maakten: de complexiteit, de kosten en het imago van de partijen die tussen de particulier in staan. ''Banken en brokers bieden dezelfde tools aan die ze in de dealing rooms gebruiken. Dat willen de meeste mensen helemaal niet, dat vinden ze veel te ingewikkeld.''

Voor jonge mensen met beleggingsambities speelt daarnaast een kostendrempel: ''Als je met een startkapitaal van honderd euro voor iedere transactie al vijf euro kwijt bent, schiet het niet op. Daar hebben wij een kwartje per transactie van gemaakt.''

De gevestigde financiële orde stond er na de kredietcrisis bovendien slecht op bij het grote publiek. Dat was ook iets waar Bux in zijn opstartfase op ingespeelde.''Mensen voelden zich belazerd door brokers en banken”, zegt Bortot. “Vooral de manier van communiceren wekt ergernis, met alle kleine lettertjes.''

Spelenderwijs

Zo werd het idee geboren voor Bux, een online platform dat vooral gericht is op jongere gebruikers. Spelenderwijs worden zij enthousiast gemaakt voor de beurs. Ze beleggen eerst met fictief kapitaal, met als doel dat ze er uiteindelijk zelf geld in steken.

Inmiddels gebruiken 1,2 miljoen mensen in acht Europese landen de beursapp. Het zijn vooral jongeren die geen of weinig ervaring hebben met beleggen.

Bux is in de loop der jaren hard gegroeid. Het begon in 2013 als de klassieke eenmans-startup, al gauw ging Bortot verder met drie anderen die allemaal hun eigen specialiteit hadden. Op het moment dat de site live ging, in september 2014, werkten er vijftien mensen.

Drie jaar later heeft het bedrijf meer dan vijftig medewerkers. ''De tech-specialisten zijn daarbij in de meerderheid ten opzichte van de financiële experts'', zegt de oprichter. ''In totaal moeten we nu twee, en straks zes apps in de lucht houden, op Android en IOS. Daar is veel kennis voor nodig.''

Personeel

Niet verwonderlijk dat het bedrijf nieuw personeel inmiddels met een lantaarntje moet zoeken. ''Daar hebben wel meer bedrijven in de techbranche last van: goede mensen kun je niet makkelijk aan je binden, zeker in Amsterdam niet.''

Ondanks de groei in het personeelsbestand heeft Bux sinds de oprichting nog geen winst gemaakt. Maar dat is een beeld waar volgens Bortot wel nuances bij geplaatst moeten worden. ''Het is niet zo dat we niets binnenhalen. Als we marketingkosten eraf zouden halen, zouden we op dit moment ongeveer break-even draaien.''

Maar die hoge marketingkosten horen er nu eenmaal bij als je echt wilt groeien, zegt Bortot. ''We willen een Europees jongerenmerk zijn, dan moet je jezelf in de markt zetten.''

Bitcoin

De investering van onder meer Holtzbrinck Ventures en fintechfonds Velocity Capital is dan ook zeer welkom. Met het geld worden nieuwe medewerkers aangetrokken en wordt gewerkt aan Europese expansie en nieuwe apps.

Een van die apps is gericht op langetermijnbeleggen. ''De toon wordt iets minder speels en zal misschien een wat oudere doelgroep aanspreken'', legt de CEO van Bux uit. Een andere nieuwe app heeft het beleggen in cryptomunten zoals bitcoins als centraal thema.

Die beleggingsvorm weet zich ondanks de grote successen niet echt te ontworstelen aan een imago van duistere praktijken. Wordt dat geen probleem voor Bux?

''Het klopt dat de bitcoin nu als niet transparant wordt gezien, maar daar zijn wij juist goed in: om van iets ingewikkelds iets makkelijks te maken'', zegt Bortot. Wat dat betreft ziet hij een parallel met de startup-tijd van het bedrijf: ''Je merkt dat mensen wel in de bitcoin geïnteresseerd zijn, maar er toch niet in stappen. Door het op een nette manier te regelen willen we ze uit die angst trekken.''

Horizon

De komende tijd is uitbreiding naar andere Europese landen het voornaamste doel voor het bedrijf. Over vijf jaar wil Bux volgens Bortot ''dé plek zijn voor millennials die met de lage spaarrente meer met hun geld willen doen".

En oudere beleggers? Die worden niet van het platform uitgesloten, verzekert de CEO. ''Het spreekt jongeren aan, maar het kan ook iemand van zeventig aanspreken die jong van geest is.''