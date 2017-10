ING investeert 300 miljoen euro in ondernemersfonds

Dat heeft ING bekendgemaakt. Het fonds, dat de naam ING Ventures draagt, zal volgens de bank zijn bestaande portoflio aan kapitaal binnen vier jaar vergroten.

Het geld wordt voornamelijk gestoken in zogeheten fintech-startups en -bedrijven die opereren in landen waar ING actief is, of waar de bank naartoe wil.

ING stelt de afgelopen drie jaar al 115 mondiale investeringen en samenwerkingen te hebben gedaan met fintech-ondernemers.

ING ziet het investeren in financiële vernieuwers als "basiselement" voor zijn eigen innovatieprogramma. Banken maken zich zorgen over nieuwe technologiespelers in de financiële sector, die een ontwrichtende werking hebben voor de branche. Zo kreeg techbedrijf bunq van TransIP-ondernemer Ali Niknam eind 2015 een bankvergunning.