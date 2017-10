Tips voor behoud van personeel: 'Stop met functioneringsgesprek'

NUzakelijk zet enkele tips op een rij en spreekt met Petra Duimel, interim hr-deskundige en eigenaar van Persens.

Schrap het functioneringsgesprek, praat gewoon met je werknemer

Volgens Duimel is het loon een kortetermijnindicator als iemand rond kan komen met zijn of haar inkomen.

Lukt dat, dan wordt aandacht belangrijker op de werkvloer. "Hou regelmatig een goed gesprek. Praat niet alleen maar over de resultaten, maar ook over de medewerker zelf en wat de ambitie van iemand is. Mijn voorkeur is dan om een functioneringsgesprek te schrappen."

"Als er een keer iets gebeurt dat niet door de beugel kan of dat beter moet, dan trek je iemand toch wel aan tafel en dan geef je hem of haar direct feedback. Dan ga je niet wachten tot een functioneringsgesprek."

Geef werknemers vrijheid om eigen werk in te delen

Werknemers waarderen het als ze de vrijheid hebben om hun eigen werk in te delen en om zelf te bepalen wanneer ze wat moeten doen, zo blijkt uit verschillende enquêtes. Deze autonomie van de werknemers kan soms ver gaan.

Zo besloot de Amerikaanse videospelmaker Valve om werknemers volledige vrijheid te geven over de projecten waar ze aan werkten. Bovendien zijn er geen functietitels. Naar eigen zeggen dankt het concern een deel van het succes aan dit beleid.

Zorg voor een goed bindingsproces

"Vroeger was het 'binden, boeien, behouden' en dat is het nog steeds wel", zegt Duimel. Als iemand vanaf de start goed wordt ontvangen bij een concern, zorgt dat ervoor dat hij of zij langer blijft.

Duimel hamert op de eerste momenten van een werknemer binnen een bedrijf. "Goed binnen laten komen is een mooi inwerktraject, alle spullen gereed hebben, een kennismaking. Als dat gebeurt, is de basis gelegd waardoor je mensen langer kan behouden."

Zorg voor een 'groter doel' op de werkplek

Werknemers die werken met een bepaald doel voor ogen zijn meer gefocust, meer creatief en hebben meer veerkrach. Het benadrukken dat het werk van een werknemer een bepaald doel dient en van belang is voor de klant, kan voor extra motivatie zorgen bij de werknemer.

Dit doel kan ook buiten het bedrijf liggen. Kies bijvoorbeeld als afdeling of als bedrijf ervoor om een goed doel te steunen en maak ook duidelijk hoe de werknemer daar aan kan bijdragen.

Laat de medewerker meedenken

Om de betrokkenheid te vergroten van de werknemers kun je het personeel laten meedenken met de plannen binnen het bedrijf, zegt Druimel. "Laat ze bijvoorbeeld input geven wanneer je aan de slag gaat voor het bedrijfsplan van volgend jaar."

Zijn de ideeën van jouw werknemers niet goed? Wees dan duidelijk over waarom sommige ideeën niet worden meegenomen. "Geef dan ook aan waarom het niet goed is, maar geef wel die terugkoppeling. Als je mensen oproept tot het doen van ideeën en je koppelt niet terug, dan verliezen ze het nemen van initiatief. Dan worden ze platgezegd lui."

Bied jouw personeel opleidingen aan

Volgens Druimel laat het zien dat je waardering hebt voor iemand als je als werkgever de werknemer opleidingsmogelijkheden biedt. "Ik heb wel eens de uitspraak gezien: Een goede werkgever leidt op voor de volgende werkgever. En eigenlijk is dat ook zo. Je ziet wel eens dat bedrijven daar krampachtig in zijn met ingewikkelde studieovereenkomsten."

Maar betaal je dan niet voor de competenties die bij een andere werkgever worden gebruikt? "Stel dat ze twee à drie jaar bij je blijven, dan heb je daar in die tijd profijt van. En je kan het ook niet doen, maar dan heb je in principe een medewerker van mindere kwaliteit. Ik vind het altijd een beetje bekrompen als een werkgever daar moeilijk over doet."

Een fijne werkomgeving

"Het klinkt een beetje suf, maar denk dan aan goede koffie, een lichte werkplek en een bepaalde gezelligheid. Zolang het zakelijk blijft." Dit kan makkelijk opgelost worden door eens kritisch te kijken naar hoe het kantoor er eigenlijk bijligt.

“Ik heb wel eens ergens gezeten waar het een rommeltje was. De bureaus waren maar ergens neergezet, er lagen overal ordners en er was een donkere belichting. Dan merk ik gewoon dat het invloed op mij heeft en ik kom er maar één keer in de week. Laat staan dat je er iedere dag moet zitten.”

Het hoeft niet moeilijk te zijn. Schone bureaus, betere verlichting en een goede koffiemachine zorgen al voor een veel betere ervaring.