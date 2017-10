Rotterdams graanbedrijf in Belgische handen

NUzakelijk: Tips en achtergronden Podcast: Hoe Ace & Tate een nieuwe standaard in brillen wil neerzetten De 'laagdrempelige en goed geprijsde' brillen van Ace & Tate gaan de hele wereld over. In de podcast Klaar voor de Start spreekt NU.nl-verslaggever Julien Dom oprichter Mark de Lange over zijn groeiende bedrijf. "Wij zijn onderdeel van de nieuwe garde", zegt hij. "Mede dankzij het internet zit er niemand tussen ons en de klant, ook geen extra winstmarge."