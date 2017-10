Aantal taxibedrijven in tien jaar tijd bijna verdubbeld

De toename is volledig toe te schrijven aan de groei van het aantal taxibedrijven met één werkzame persoon, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Vooral de laatste twee jaar neemt het aantal taxibedrijven stevig toe. Ten opzichte van 2015 valt het aantal dit jaar 55 procent hoger uit.

Telt in 2017 ongeveer 83 procent van de taxiondernemingen één werkzame persoon, in 2007 was dit nog het geval bij 63 procent van de bedrijven. Dit komt volgens het statistiekbureau door de opkomst van online diensten die chauffeurs en reizigers via een app aan elkaar koppelen en de wijziging van de taxiwet op 1 januari 2016. Deze heeft het makkelijker gemaakt om een taxibedrijf te beginnen.

Bijna één op de drie taxibedrijven is gevestigd in Amsterdam. Bovendien is ruim een derde van de groei toe te schrijven aan de toename van het aantal taxiondernemers in de hoofdstad. Amsterdam heeft inmiddels bijna vijf keer zoveel taxibedrijven als de nummer twee, Rotterdam.

Procentueel was de groei onder de grootste taxigemeenten van Nederland het grootst in Haarlem. Hier vervijfvoudigde het aantal bedrijven bijna. In Purmerend en Haarlemmermeer was de groei daarentegen relatief laag.