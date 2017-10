'Omzet maaltijdbezorgers groeit naar 1,3 miljard euro'

NUzakelijk: Tips en achtergronden Over in dienst nemen van ex-gedetineerden: 'Ze zijn extra gemotiveerd' Waarom je als bedrijf kunt overwegen een (ex-)gedetineerde in dienst te nemen? Omdat ze extra gemotiveerd zijn om weer aan de slag te gaan en omdat we als samenleving mensen een tweede kans moeten geven, vindt Karin Nijman van Rebelz aan de Rotte. Bij dat restaurant worden vrouwelijke ex-gedetineerden opgeleid tot kok of gastvrouw.