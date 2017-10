'Adverteerders besteden meer aan reclame in Nederlandse media'

Alles bij elkaar liepen de nettomediabestedingen in Nederland in de eerste zes maanden van het jaar met 2,6 procent op tot 1,9 miljard euro.

Online was er sprake van een groei met 13 procent. Bij de bioscopen werd bijna een vijfde meer geld aan advertenties besteed.

Print kampt al jaren met dalende advertentie-inkomsten en het eerste halfjaar van 2017 veranderde dat beeld volgens Nielsen niet. Hier was sprake van een daling met 9 procent.

Aan reclames op tv werd bijna 7 procent minder geld uitgegeven. Deze daling is in oneven jaren volgens Nielsen niet vreemd, gelet op grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen die in even jaren worden gehouden. In vergelijking met 2015 was hier sprake van een min van 2 procent.