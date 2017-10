Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Snackkoerier maakt maandag bekend welke cafetaria de beste van Nederland is tijdens de onthulling van de Cafetaria Top 100. Deelnemers zijn bezocht door een mystery guest en een vakjury. Zij hebben onder meer de uitstraling van de zaak en de productbehandeling meegewogen bij hun uiteindelijke oordeel. Vorig jaar mocht Eethuys de Lind in Oisterwijk zich de beste van het land noemen.

In juli werd al de jaarlijkse Terras Top 100 bekendgemaakt. In deze wedstrijd ging Brasserie Staverden er met de buit vandoor. Daarmee liet de brasserie zo'n vierhonderd concurrenten achter zich.

Effie Awards

Tijdens het 24festival in Het Concertgebouw in Amsterdam worden dinsdag de Effie Awards uitgereikt, de vakprijzen in de marketing- en communicatiesector voor de meest effectieve reclamecampagne. Het marketingcongres wordt georganiseerd door de Bond van Adverteerders (BVA) en de Vereniging van Communicatie Adviesbureaus (VEA).

In 2016 gingen de Gouden Effie Awards naar de campagnes Moestuintjes, een groeiend succes van Albert Heijn en Uit liefde voor bier van Hertog Jan. Naast gouden worden er ook zilveren, bronzen en titanium Effies uitgereikt.

Internationaal zakendoen

Ondernemers die exporteren of meer willen weten over internationaal zakendoen kunnen zich hier woensdag uitgebreid over laten informeren tijdens het Nationaal Export Event in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Het evenement wordt georganiseerd door DHL, Evofenedex, ING en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Tijdens het dagprogramma kunnen ondernemers aanschuiven bij verschillende workshops en huiskamergesprekken. Daarnaast zijn er diverse sprekers te vinden en wordt de Nationale Exportmanager Award 2017 uitgereikt. Bedrijven die geen directe uitnodiging hebben gehad, kunnen zich aanmelden tot en met 30 oktober. Deelname is gratis.

Kwartaalcijfers

Donderdag regent het kwartaalcijfers. Onder meer de Nederlandse beursfondsen Shell, ING, Basic-Fit en Ordina presenteren hun resultaten over het derde kwartaal. Basic-Fit, dat in juni vorig jaar zijn beursdebuut beleefde, heeft in ieder geval een sterk eerste half jaar achter de rug. De sportschooluitbater zag zijn omzet en winst flink groeien en opende bovendien 47 nieuwe fitnessclubs.

De bouwwerkzaamheden van het nieuwe Unilever Global Foods Innovation Centre gaan vrijdag officieel van start. De voedingsmiddelengigant voegt hier de R&D-organisaties gericht op voeding samen. Die zijn nu nog gehuisvest in Vlaardingen, Heilbronn en Poznan. Het nieuwe centrum op de campus van Wageningen University & Research (WUR) wordt in april 2019 in gebruik genomen.

Rond het nieuwe centrum zijn verschillende kenniscentra, startups en andere grote en kleine bedrijven uit de voedingsmiddelensector te vinden. Onder meer Unilever-CEO Paul Polman zal een toespraak houden bij de eerstesteenlegging.

Denham

Vorige week hadden we een uitgebreid interview met de Britse jeansontwerper Jason Denham, de man achter het succesvolle spijkerbroekenmerk Denham. Denham werd in 2008 opgericht in Amsterdam. Inmiddels heeft de onderneming winkels in Japan, Duitsland en China.

De Englishman in Amsterdam zei onder meer gecharmeerd te zijn van de Nederlandse manier van communiceren. "Jullie zeggen direct wat je vindt, terwijl Britten vaak te lang praten zonder iets te doen. Nederlanders zijn meer to-the-point en werken daardoor sneller. Ik ben daar echt van gaan houden."

Hoe zorg je er als ondernemer of werkgever voor dat jouw huidige personeel niet vertrekt? Hierover spraken we met Petra Duimel, interim hr-deskundige en eigenaar van Persens. Volgens Duimel is het loon een kortetermijnindicator wanneer iemand rond kan komen met zijn of haar inkomen. Lukt dat, dan wordt aandacht belangrijker op de werkvloer.

"Houd regelmatig een goed gesprek. Praat niet alleen maar over de resultaten, maar ook over de medewerker zelf en wat de ambitie van iemand is. Mijn voorkeur is dan om een functioneringsgesprek te schrappen", zegt de adviseur.