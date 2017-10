'Insecten kweken is een sterk staaltje Nederland'

Het concern kreeg onlangs een investering van maar liefst 45 miljoen euro om een nieuwe fabriek te bouwen. En opschaling is ook nodig, legt Aarts uit aan NUzakelijk. De vraag stijgt namelijk snel, hoewel hij geen cijfers kan geven.

"Tien jaar geleden waren er twintig of dertig man serieus met insectenkweken bezig", vertelt Aarts. "Maar als ik nu op een conferentie in Berlijn spreek, zijn er vierhonderd mensen. Er zijn zoveel dingen die het momentum laten zien in de sector."

De fabriek van Aarts produceert vooral de larven van de black soldier fly voor verwerking in diervoer. De insecten kunnen zo bijvoorbeeld vissen vervangen als bron van proteïne met een lagere ecologische voetafdruk als gevolg. Met een pas gedane overname van Fair Insects stapt het concern ook in de zogeheten 'humane consumptie', insecten die door mensen gegeten worden zoals meelworm, krekel en sprinkhaan.

De insectenconsumptie groeit ook in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berichtte vorige week dat Nederland de grootste insectenimporteur is. Belangrijkste land van herkomst is Israël.

Godfathers

De rol van Nederland is niet zo vreemd, vindt Aarts. "Wij hebben de godfathers van deze sector met Arnold van Huis, Marcel Dicke en Marian Peters om er maar een paar te noemen." Een reeks onderzoekers heeft grote stappen gezet in de ontwikkeling van insectenkwekerijen en de infrastructuur is de beste ter wereld, legt hij uit. "Allerlei factoren dragen hieraan bij. We hebben ondernemerschap, kennis en een overheid die heel positief meewerkt. We laten hier een sterke staaltje Nederland zien."

Precieze cijfers over Protix, wil Aarts niet geven uit concurrentieoverwegingen. Maar zowel de verkoop van insecten voor humane consumptie als voor diervoer groeit, zegt hij. Aarts noemt onder andere een speciaal ei dat in de schappen ligt bij een lokale supermarkt in Zeeland.

Dit 'Oerei' wordt gelegd door kippen die insecten te eten krijgen van Protix. Zo hoeft er niet van heinde en verre diervoer te worden geleverd en is de ecologische voetafdruk lager. Aarts benadrukt dat kippen van nature ook in bossen insecten eten. "Lokaal maken wij levende larven, met heel weinig land, water en energie. Het is een herintroductie van een natuurlijk element."

Transitie

Alle ontwikkelingen in de sector zijn niet meteen zichtbaar voor de consument, volgens Aarts. "Het is een grotere industrie waarbij veel dingen moeten gebeuren voordat de consument het merkt. Het is niet zoals software waarbij het snel kan worden uitgerold."

"Je moet ook zorgen dat de hele keten die transitie doormaakt", legt Aarts uit. "Van boer tot bord. Dat proberen we te veranderen, maar er komt nog heel veel bij kijken."

De ondernemer is verder hoopvol gestemd door de trend onder consumenten om meer na te denken over de voeding. "Mensen denken steeds meer bewust na over hun eten. Zowel over hun eigen gezondheid als de bredere gezondheid van de planeet."