Handelsmissie naar Soedan na beëindiging VS-sancties

De missie wordt in november of begin volgend jaar gehouden. Deelnemers krijgen uitgebreide informatie over zakendoen in het Afrikaanse land, belooft de NABC. De missie richt zich op de sectoren agri & food, energie en logistiek.

In Soedan wonen bijna 40 miljoen mensen en de economie groeit met 3 tot 4 procent per jaar. Er zijn ongeveer vijftig Nederlandse bedrijven actief, die in 2015 voor 84 miljoen euro naar Soedan exporteerden, grotendeels voedsel en vee, machines en (vracht)auto’s.

Vorige week vrijdag maakte de Amerikaanse regering bekend dat het de economische sancties tegen Soedan opheft. De maatregelen waren in januari opgeschort. Hierdoor konden Nederlandse bedrijven al zakendoen met het land, maar financiële transacties door banken met belangen in de VS waren nog niet mogelijk.