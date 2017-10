Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) houdt dinsdag samen met het ministerie van Economische Zaken een themabijeenkomst over robotisering in de zogenoemde smart industry en de veiligheid bij de interactie tussen mensen en robots.

Volgens het NEN bevindt de volgende generatie robots zich tussen de mensen in plaats van "achter de hekken" zonder interactie met mensen. Sprekers zijn onder meer afkomstig van TNO, Economische Zaken en Smart Robotics. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert dinsdag gegevens over arbeidstevredenheid. Het gaat om cijfers uit 2016. Het statistiekbureau laat weten welke groepen nu eigenlijk het meest tevreden zijn met hun werk. Zijn dat zelfstandigen, flexwerkers, uitzendkrachten of toch de werknemers met een vast dienstverband?

Uit een onderzoek van hr- en salarisdiensverlener ADP bleek eerder dit jaar dat Nederlanders in het algemeen de gelukkigste werknemers van Europa zijn. Maar liefst drie kwart van de ondervraagden liet weten tevreden te zijn over het werk. Dat is vooral te danken aan de mogelijkheden om thuis te werken. Ook een goede balans tussen werk en privé en leuke collega's worden gewaardeerd.

Het grootste mkb-evenement van Nederland, het MKB Ondernemers Congres, vindt donderdag plaats in het Beatrix Theater in Utrecht.

'De jaarlijkse wasstraat' voor ondernemers, zoals het congres zichzelf graag noemt, telt diverse kennispleinen, powersessies en sprekers als serie-ondernemer Victor Muller, NPEX-directeur Alan van Griethuysen, neurowetenschapper Erik Schoppen en Marco Aarnink, die wij onlangs spraken over zijn nieuwe bedrijf Print.com. Het centrale thema is dit jaar positief ondernemen. De editie van 2017 is helaas uitverkocht.

Fitch maakt vrijdag bekend hoe de kredietwaardigheid van Nederland er in de ogen van de Amerikaanse kredietbeoordelaar voor staat. In april meldde Fitch dat ons land het hoogst mogelijke rapportcijfer van het ratingbureau hield, namelijk AAA. Ook de vooruitzichten waren stabiel.

Dat het de Nederlandse economie voor de wind gaat bleek ook uit de tijdens Prinsjesdag gepubliceerde Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB verwacht dat de economische groei dit jaar uitkomt op 3,3 procent, gevolgd door 2,5 procent in 2018.

De KLM neemt zaterdag definitief afscheid van de Fokker 70, dan komen de laatste commerciële vluchten van KLM Cityhopper met de Fokker 70 aan op Schiphol. De samenwerking tussen KLM en Fokker heeft bijna een eeuw geduurd.

KLM Cityhopper liet in 2008 weten zijn vloot te gaan vernieuwen. De Fokker 50 en Fokker 100-toestellen werden in 2010 en 2012 al vervangen door Embraer's.

In de nacht van zaterdag op zondag begint de wintertijd. Dat betekent dat de klok een uurtje teruggezet wordt, van 3.00 uur naar 2.00 uur. De wintertijd is eigenlijk de standaardtijd en duurt vijf maanden, tot de laatste zondag in maart.

Langer gebruikmaken van zonlicht in de zomer zou een energiebesparing opleveren. Experts zetten hier echter vraagtekens bij, want de besparing zou niet zo groot zijn als eerder gedacht. Bovendien hebben veel mensen last van de overgang van zomertijd naar wintertijd en andersom.

Afgelopen week schreven we een artikel over de vraag waarom je als bedrijf een ex-gedetineerde in dienst zou nemen. Volgens Karin Nijman van restaurant Rebelz aan de Rotte is dat een goed idee omdat ex-gedetineerden vaak extra gemotiveerd zijn om weer aan de slag te gaan en omdat we als samenleving mensen een tweede kans moeten geven.

In het begin werkte Rebelz aan de Rotte nog met vakkrachten. "Maar daar hadden we bijna meer problemen mee dan met ex-gedetineerden." Momenteel heeft het leerbedrijf vijf ex-gedetineerde vrouwen in dienst. Zij krijgen een opleiding van een jaar, waarna ze kunnen doorstromen naar andere bedrijven.

Ook spraken we met Kees Aarts, directeur en medeoprichter van Protix, over de groeiende markt voor het kweken van insecten. Hoewel nog een jonge tak van sport, lopen Nederlandse kwekers voorop in de ontwikkeling van insecten als voedsel, weet hij ons te vertellen.

Het concern kreeg onlangs een investering van maar liefst 45 miljoen euro om een nieuwe fabriek te bouwen. "Tien jaar geleden waren er twintig of dertig man serieus met insectenkweken bezig. Maar als ik nu op een conferentie in Berlijn spreek, zijn er vierhonderd mensen."

In de voorlopig laatste podcast in de serie Klaar voor de Start spreekt NU.nl-verslaggever Julien Dom de oprichter van een jong Nederlands bedrijf dat hard aan de weg timmert: brillenmerk Ace & Tate.

Het bedrijf van medeoprichter Mark de Lange groeide van drie mensen in 2013 tot 250 in 2017. Dat doet de ondernemer naar eigen zeggen op basis van 'data en onderbuikgevoel'. "Wij zijn onderdeel van de nieuwe garde. Mede dankzij het internet zit er niemand tussen ons en de klant, ook geen extra winstmarge", zegt hij.