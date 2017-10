Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Drie Nederlandse bedrijven maken maandag kans op de EIT Awards, prijzen van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie. De uitreiking vindt plaats in Boedapest tijdens INNOVEIT, het jaarlijkse innovatieforum van het EIT. In totaal zijn er 21 bedrijven in de race, uit onder meer Oostenrijk, Zweden, Duitsland, Denemarken, Iran en Letland.

Alle genomineerden zijn aanjagers van Europese innovatie door hun baanbrekende producten, diensten en processen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, energie en gezondheid. De drie Nederlandse kanshebbers zijn CaffeInk, Purified Metal Company en SecurityMatters.

Accountantsorganisatie BDO presenteert dinsdag zijn jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen. Hierin worden de financiën van Nederlandse ziekenhuizen besproken. BDO heeft hiervoor 65 ziekenhuizen aan een financiële stresstest onderworpen. De vraag die centraal staat is of Nederlandse ziekenhuizen na meerdere hectische jaren hun financiën nu onder controle hebben.

Wegtransport

De opvolger van de BedrijfsautoRAI, de MobiliteitsRAI, gaat donderdag van start. Op de driedaagse vakbeurs kunnen professionals uit het wegtransport elkaar ontmoeten. Bovendien wordt tijdens het evenement de RAI CarrosserieNL Innovation Award 2017 uitgereikt.

Bezoekers kunnen hun licht opsteken over onder meer boetes op het terrein van de rij- en rusttijden, de duurzame inzetbaarheid van personeel en verschillende innovaties op hun vakgebied. Een bezoek aan de beurs is gratis na registratie.

Eveneens op donderdag maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend hoe het in september gesteld was met de beroepsbevolking in Nederland. Is de werkloosheid gedaald of gestegen? In augustus zat 4,7 procent van de beroepsbevolking zonder werk, tegenover 4,8 procent in de voorgaande maand.

Kwartaalcijfers

TomTom maakt vrijdag zijn resultaten over het derde kwartaal bekend. Bij de publicatie van de tweedekwartaalcijfers liet de navigatiespecialist weten dat de verkoop van sporthorloges en -apps flink tegenvalt.

Vorige maand kondigde het concern dan ook aan 136 banen te schrappen bij zijn afdeling voor sportconsumentengoederen. Van de getroffen werknemers zijn er 57 werkzaam in Nederland. Wereldwijd werken er ongeveer 4.600 mensen bij het bedrijf.

De Dutch Design Week brandt zaterdag los. Tijdens het grootste designevenement van Noord-Europa worden werk en concepten gepresenteerd van ruim 2.500 ontwerpers. Er worden meer dan 295.000 bezoekers uit binnen- en buitenland verwacht.

Op ongeveer honderd locaties vespreid over Eindhoven zijn tentoonstellingen, lezingen, festiviteiten en netwerkbijeenkomsten bij te wonen. Sommige locaties zijn gratis te bezoeken, voor andere is een ticket nodig. Een standaard ticket kost online 19 euro.

Regeerakkoord

Afgelopen dinsdag was het eindelijk zover: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteerden hun regeerakkoord. De formatie die hieraan voorafging was met 209 dagen de langste ooit sinds Nederland een parlementaire democratie werd.

Het regeerakkoord lijkt over de breedte gunstig uit te pakken voor ondernemers. Zo wordt de winstbelasting verlaagd, de loondoorbetaling bij ziekte verkort voor kleine werkgevers en het ontslagrecht versoepeld. NUzakelijk heeft de belangrijkste maatregelen op een rij gezet.

We gingen afgelopen week ook iets dieper in op de plannen omtrent het ontslagrecht. Ondernemers lijken te kunnen rekenen op een versoepeling van de regels. Maar de bewijslast voor een ontslag ligt nog steeds bij de werkgever, vertelde jurist Pascal Besselink van DAS.

Ook spraken we in het kader van Stoptober met twee deskundigen over de vraag hoe je als ondernemer roken op het werk kunt ontmoedigen. Rokende werknemers verzuimen immers vaker dan niet-rokende collega's en brengen extra kosten met zich mee voor werkgevers.

Volgens Erik van de Haar, adviseur veilig en gezond werken van de FNV, moeten bedrijven het vooral vriendelijk aanpakken. "Bied bijvoorbeeld een cursus aan. Help je werknemers en straf ze niet af. Buiten het roken om heeft dat ook effect: het komt de sfeer en collegialiteit binnen het bedrijf ook ten goede."