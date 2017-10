Over in dienst nemen van ex-gedetineerden: 'Ze zijn extra gemotiveerd'

Nijman besloot een aantal jaren geleden naast haar werk als freelance hr-manager iets op te zetten voor ex-gedetineerde vrouwen.

"Als zij terugkeren uit detentie, moeten ze voor veel banen - bijvoorbeeld in de kinderopvang - een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben en die krijg je na detentie meestal niet of pas na een paar jaar. In de horeca is een VOG niet nodig. Nadat ik al enkele vrouwen een werkplek had bezorgd, dacht ik: wat als ik zelf een restaurant begin? Ik en mijn compagnon hadden geen enkele ervaring, maar zijn het gewoon gaan doen."

In het begin werkte Rebelz aan de Rotte nog met vakkrachten. "Maar daar hadden we bijna meer problemen mee dan met ex-gedetineerden." Momenteel heeft het leerbedrijf vijf ex-gedetineerde vrouwen in dienst. Zij krijgen een opleiding van een jaar, waarna ze kunnen doorstromen naar andere bedrijven.

Toch verliep zeker niet alles soepel bij het opzetten van Rebelz aan de Rotte. "Bij ons was er bijvoorbeeld een dame die telkens haar sleutel kwijtraakte. Een andere werkgever zou misschien zeggen: nu is het klaar. Maar je kunt het ook zo bekijken: deze vrouw zat een paar jaar opgesloten. Deuren werden voor haar altijd open- en dichtgemaakt, dus wij hadden begrip voor haar situatie."

Thuissituatie

Het maken van afspraken kan ook lastig zijn. "Vaak is de thuissituatie niet ideaal. Het is daarom extra belangrijk om veel complimenten en waardering uit te spreken. Wees ook geduldig."

Nijman vindt dat iedereen een tweede kans verdient. "Als samenleving moet je dat iemand gunnen. Als je denkt: not in my backyard, wordt de kans op recidive groter. Daarbij zijn ex-gedetineerden vaak extra gemotiveerd om weer aan de slag te gaan."

Rebelz aan de Rotte wordt mogelijk uitgebreid naar meerdere steden. "De gemeente Den Haag heeft al interesse getoond. Het restaurant in Rotterdam loopt nu goed, maar het kan nog voller. Wij willen laten zien dat je een goed restaurant kunt draaien zonder dat mensen doorhebben dat ze bijdragen aan een goed doel."