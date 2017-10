Wat je als werkgever kunt doen om roken tijdens werktijd te ontmoedigen

NU.nl sprak met Erik van de Haar, adviseur veilig en gezond werken van de FNV, en HRM-adviseur Gerrit Lijkendijk.

"Ik zou eerder over een aanmoedigingsbeleid om te stoppen spreken in plaats van een ontmoedigingsbeleid om te roken", begint Van de Haar. "Als je als bedrijf iets wil doen met Stoptober, is het verstandig er niet te hard in te gaan. Dat kan juist het tegenovergestelde effect hebben."

Vraag je af wat je precies wil bereiken

"Vraag je als werkgever af wat je precies wil bereiken met een Stoptober-actie en waarom. Bedenk of je echt last heb van rokende werknemers", adviseert Van de Haar. "Ik ken geen verhalen van werkgevers of werknemers waarbij het rookgedrag van een werknemer problemen opleverde. Als je je als werkgever in wil zetten voor de gezondheid van je werknemers, kun je je meestal beter richten op een veilige en gezonde werkplek."

"Als je toch iets wil doen, pak het dan vriendelijk aan. Bied bijvoorbeeld een cursus aan. Help je werknemers en straf ze niet af. Buiten het roken om heeft dat ook effect: het komt de sfeer en collegialiteit binnen het bedrijf ook ten goede."

Geef het goede voorbeeld

Volgens Lijkendijk moet je als werkgever die een ontmoedigingsbeleid wil voeren zelf het goede voorbeeld geven. "Het kan niet zo zijn dat een werkgever roken op de werkvloer ontmoedigt terwijl hij zelf wel rookt."

Ook moet de werkgever consequent zijn. "Soms zegt een werkgever: je mag hier niet roken, terwijl er wel een rookruimte is. Of er staat buiten een grote asbak."

Regels voor de rookruimte

Als er toch een rookruimte is op de werkvloer (het is niet verplicht), kun je daar bepaalde regels voor opstellen. "Bijvoorbeeld dat er maar één persoon in mag", aldus Lijkendijk. "Op die manier voorkom je dat het een sociale ruimte wordt, waar mensen hun weekend bespreken." Verder kun je grenzen stellen aan het aantal keren dat iemand naar de rookruimte mag.

"Daarnaast zien collega's ook hoe vaak iemand naar de rookruimte loopt. Dat kan voor scheve gezichten zorgen, want de tijd die de collega gebruikt om te roken, wordt niet verhaald."

Wettelijk gezien mag een werkgever iets zeggen van het aantal pauzes dat een werknemer neemt om te roken. "In de wet staat dat je recht heb op 30 minuten pauze als je een werkdag van tussen de 5,5 en tien uur hebt", legt Van de Haar uit. "Maar bij de meeste bedrijven is het heel normaal om tussendoor even te pauzeren voor koffie, een praatje of een sigaret en gaan zulke dingen niet fout."

Algeheel rookverbod

Een algeheel rookverbod zou volgens Lijkendijk de beste oplossing zijn. "De meesten hebben daar geen moeite mee, met uitzondering van de echte rokers. Zorg dat je die in beeld krijgt en maak duidelijke afspraken met ze. Of bied ze professionele hulp aan, wellicht stoppen ze dan helemaal met roken."