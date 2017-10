Topsectoren nemen kwart bruto binnenlands product voor hun rekening

NUzakelijk: Tips en achtergronden Podcast: Mycujoo gaat internationaal met livestream voor kleine voetbalclubs We kijken massaal naar voetbal op tv en online, toch zijn er maar weinig clubs die de uitzending halen. De Amsterdamse scale-up Mycujoo wil dat veranderen met een streamingdienst voor kleinere clubs. In de podcast Klaar voor de Start spreekt NU.nl-verslaggever Julien Dom mede-eigenaar Daniel Rosen Jacobson in het stadion van ADO Den Haag. Het vrouwenteam van de club is een van de eerste gebruikers van de in 2014 opgerichte startup.