Doorstart Stichting Casa Klinieken moeizaam na opstappen directeur

NUzakelijk: Tips en achtergronden Podcast: Mycujoo gaat internationaal met livestream voor kleine voetbalclubs We kijken massaal naar voetbal op tv en online, toch zijn er maar weinig clubs die de uitzending halen. De Amsterdamse scale-up Mycujoo wil dat veranderen met een streamingdienst voor kleinere clubs. In de podcast Klaar voor de Start spreekt NU.nl-verslaggever Julien Dom medeoprichter Daniel Rosen Jacobson in het stadion van ADO Den Haag. Het vrouwenteam van de club is een van de eerste gebruikers van de in 2014 opgerichte startup.