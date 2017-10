'Nieuwe Canta waardige opvolger voor vierkant rood autootje'

De productie van het originele wagentje voor mindervaliden, dat een maximale snelheid van 45 kilometer per uur haalt en waarvoor geen rijbewijs nodig is, werd afgelopen zomer nog gestaakt. Waaijenberg begon 22 jaar geleden met de productie en is de enige die de Canta maakt.

"Veel mensen zeiden dat ze het vierkante rode autootje zouden missen", zegt directeur Frank Vermin.

"Ze zijn afhankelijk van de Canta, omdat die hen van deur tot deur vervoert. Natuurlijk laten we hen niet in de kou staan. We presenteren nu een waardige opvolger."

De nieuwe Canta is vanaf oktober verkrijgbaar in verschillende varianten. De klant kan onder meer kiezen voor een volledig elektrisch aangedreven versie of een variant met benzinemotor.

Het volledig elektrische model beschikt volgens de makers over "een zelfde type elektromotor als de Tesla". Dat is volgens Vermin een primeur.

"Er zijn nog geen andere rijbewijsvrije voertuigen voor mindervaliden die zowel elektrisch als met benzinemotor leverbaar zijn."