Jeroen Doorenbos (Belsimpel): 'Buitenland ligt soms ver achter op Nederland'

In een interview met NUzakelijk vertelt Doorenbos nog niet exact te weten waar de volgende stap in buitenlandse expansie zal worden gezet. Het concern levert al in België. De ondernemer verwacht dat hij volgend jaar in nog een ander land actief zal zijn.

De webwinkel in mobiele telefonie denkt een concurrentievoordeel te behalen met het zelfontwikkelde platform. Belsimpel paste de benodigde warehousemanagementsoftware en systemen die gekoppeld zijn aan de providers aan op de dienst.

"Voor mobiele telefonie zit veel van de complexiteit in ervoor zorgen dat je assortiment duidelijk op je website staat, het slim doorzoekbaar maken en het goed kunnen afwikkelen voor een klant. Je moet heel veel technologie ontwikkelen om te zorgen dat je dat goed kunt doen."

Als standaard webwinkel kun je volgens Doorenbos namelijk simpel een perforator in je productassortiment zetten. "Als iemand die dan koopt, doe je je voorraad min 1, stop je 'm in een doos en stuur je 'm op." Dat gaat niet zomaar bij de diensten die Belsimpel levert, zegt hij.

Werk aan de winkel

Veel grotere webwinkels ontwikkelen hun eigen software, maar volgens Doorenbos lopen platformen in het buitenland achter. Zo hebben Duitse websites nauwelijks filtermogelijkheden in hun systemen ingebouwd om zoekresultaten op basis van voorkeuren te laten zien, weet hij. "Als onze technologie zo onderscheidend kan zijn, biedt dat interessante kansen om naar het buitenland te gaan."

De keuze voor het eerste land om naar uit te breiden, is nog niet gemaakt. Die keuze gaat niet simpel om het vertalen van de site, maar bijvoorbeeld ook over het kunnen voldoen aan lokale wet- en regelgeving en het assortiment.

Volgens Doorenbos is er ook nog werk aan de winkel om het platform in Nederland te verbeteren. De perfecte winkel om je mobiele telefoons of abonnement te kopen, is er nog niet. De telecomsector is nog niet zo ver ontwikkeld als bijvoorbeeld de supermarktbranche, vertelt hij.

"Een Albert Heijn en een Jumbo zijn al behoorlijk geoptimaliseerd. Op elk willekeurig moment van de dag liggen er broodjes klaar en is het fruitschap vrij van rotte appels."

Winstgevend

Belsimpel biedt werk aan ruim 300 mensen die 178 fte delen en zijn verdeeld over het Groningse hoofdkantoor en de zeven winkels verspreid in het land. De omzet stond eind 2016 op 161 miljoen euro en het concern is "ruim winstgevend". Doorenbos verwacht een 20 procent hogere omzet te boeken dit jaar. Voor volgende jaren houdt hij rekening met een omzetverdubbeling.

Doorenbos verwacht veel van een handvol innovaties waar Belsimpel nu aan werkt. "Soms zet je stappen in de ontwikkeling van je platform waardoor je ineens veel meer omzet kunt behalen", zegt hij. "Als het 10 tot 20 procent makkelijker wordt om bij jou te bestellen in plaats van bij de concurrent, dan kun je extreem veel meer verkopen."

