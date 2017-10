Ondernemers in Catalonië: 'De economische situatie verandert niet'

Walter Joosten, voorzitter van Barcelonese bedrijfsvereniging De Kring en adviseur voor diverse bedrijven, woont in Barcelona en benadrukt dat vooral een minderheid van de Catalanen naar onafhankelijkheid streeft. Van de ruim 5,3 miljoen kiesgerechtigde Catalanen kozen zo'n 2,2 miljoen afgelopen zondag voor een onafhankelijk Catalonië. "We hebben het steeds over dezelfde twee miljoen mensen die steeds harder zijn gaan schreeuwen."

Hij ergert zich ook aan de beeldvorming die volgens hem in de media ontstaat. "Er is een sfeer ontstaan dat iedereen in Catalonië onafhankelijkheid wil. Als je naar Madrid gaat en je zegt dat je in Barcelona woont, dan krijg te horen dat je voor onafhankelijkheid bent en dan moet je dat weer nuanceren. Dat is gewoon jammer."

Joosten spreekt van een goed gecoördineerde pr-actie van de separatisten. "Wij kregen ook alle propaganda thuis waarin de stappen staan voor wat je moet doen als je voor het referendum bent en hoe je je buren, vrienden en familie moet beïnvloeden en mee moet nemen naar een stembus. Het is allemaal goed georkestreerd."

Onzekerheid

Joosten zegt zich als ondernemer zorgen te maken over de onzekerheid die is gecreëerd, maar niet over de mogelijke onafhankelijkheid.

"Die komt er niet. Daar zijn we van overtuigd. De wet is heel simpel. Als je de wet overtreedt, dan word je opgepakt. Er zullen demonstraties komen. Als die uit de hand lopen, dan wordt er ingegrepen. Als die vreedzaam zijn, dan zal er niks gebeuren."

Spaanse wet

De ondernemer zegt dan ook te vertrouwen op de Spaanse wet. Voorbereiding voor een mogelijke onafhankelijkheid is ook niet nodig voor de mkb-ondernemers, denkt Joosten. "Wij hoeven niet naar Madrid te gaan om in Spanje te blijven verkopen, in het hypothetische geval. Het is ook zo'n ondenkbare situatie."

De economische situatie verandert ook niet zomaar, benadrukt hij. "Wij zitten hier in Barcelona, omdat we hier een heel goed ecosysteem hebben van talent, van mensen aantrekken uit het buitenland. Dat gaat niet veranderen. Ons werkklimaat zal niet veranderen."

Verdere escalatie

Adviseur George Altepost, directeur en eigenaar bij Alpia Corporate Services, zegt ook niet bang te zijn voor afscheiding van de Catalaanse regio. De Spaanse regering zal dat waarschijnlijk niet accepteren en de overheid heeft de juridische en praktische middelen om dat te voorkomen. "Waar ik wel bang voor ben, is de verdere escalatie van het geschil. Veel mensen zijn echt boos en de realiteitszin en nuance lijken meer en meer te verdwijnen. Er is duidelijk sprake van polarisatie."

"Wij horen van Catalaanse families waar de ruzie en verdeeldheid zo hoog oploopt dat sommige familieleden niet meer met elkaar praten. En veel mensen die tegen de onafhankelijkheid zijn, zijn bang en houden hun mond om geen agressieve reacties te krijgen. Er is de laatste jaren een sfeer ontstaan, waarin men wel vóór, maar niet tegen de onafhankelijkheid mag zijn. In zo'n situatie zijn peilingen en stemmingen minder betrouwbaar."

Altepost wijst erop dat politieke spanningen slecht zijn voor het zakendoen. "Ondernemers en investeerders willen sociale rust, politieke stabiliteit en juridische voorspelbaarheid. Daarvan is momenteel geen sprake."