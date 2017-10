Relatief belang van Randstad voor industrie neemt af

NUzakelijk: Tips en achtergronden Ondernemers in Catalonië: 'De economische situatie verandert niet' Politiek gezien is de situatie in Catalonië ontzettend gespannen, maar Nederlandse ondernemers in de regio zijn niet snel hun koffers aan het pakken. De problemen zijn slecht voor de zaken, maar de regio blijft kansrijk, is de boodschap.