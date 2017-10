Investeringsmaatschappij neemt winkelketen Baby-Dump over

De overname past goed in de groeistrategie, stelt de investeringsmaatschappij dinsdag. FTH Groep is op dit moment al actief in de detailhandel en heeft onder meer de keten Babypark in handen.

"Baby-Dump is een financieel gezonde onderneming en in logistiek en commercieel opzicht een sterke partij met een groeiend marktaandeel. Dit maakt Baby-Dump voor ons een goede, strategische investering."

Het Brabantse bedrijf Baby-Dump richt zich op het midden- en lagere segment. Het bedrijf heeft in Nederland veertien winkels en een vestiging in het Belgische Mechelen. Binnenkort wordt de tweede Belgische winkel geopend. Het gaat om een zaak in Gent.

Baby-Dump zal zelfstandig onder de eigen naam verder gaan. Verder heeft de overname geen gevolgen voor het personeel van de keten. Wim Timmer van FTH Retail zal de directie van het bedrijf opvolgen.

"Voor mij en mijn broer Huub Burgmans is het belangrijk om te weten dat onze klanten en ons personeel in goede handen zijn", stelt directeur John Burgmans van Baby-Dump in een persverklaring.

"FTH Groep heeft een heldere visie en een doortastend management met een duidelijke focus op kwaliteit en efficiëntie. De klanten profiteren daardoor dus direct van deze overname." John en Huub Burgmans blijven waar nodig betrokken bij Baby-Dump.