Deze maatregelen tegen digitale fraude moet je als ondernemer sowieso nemen

NUzakelijk: Tips en achtergronden Podcast: Hoe Lightyear een revolutie rondom elektrische auto's wil uitlokken Elektrisch rijden is de toekomst. Maar wat als de plek waar je naartoe moet geen laadpaal heeft? Startup Lightyear lost dit probleem op door zonnecellen in de auto te verwerken die het voertuig opladen. Ondernemer Lex Hoefsloot werkt de komende jaren aan het realiseren van de Lightyear One. In de podcast Klaar voor de Start spreekt NU.nl-verslaggever Julien Dom hem over hoe hij zijn klanten tevreden houdt tot die tijd.