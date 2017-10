Zo voorkom je als werkgever discriminatie op de werkvloer

NUzakelijk stelde met Lucienne Gena, directeur van Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), een aantal tips op om discriminatie op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken.

MDRA, een onafhankelijke stichting, zegt jaarlijks vele meldingen te krijgen over discriminatie op de werkvloer of in aanloop naar het werkproces. Vorig jaar ging het om ongeveer 20 procent van het totale aantal klachten.

"Wij begrijpen dat het soms ingewikkeld is voor werkgevers, maar zij zijn verantwoordelijk voor een werkomgeving zonder discriminatie", stelt Gena. "Dat realiseren ze zich vaak niet." Het aantal klachten op dit gebied neemt de afgelopen jaren niet af volgens haar.

Zorg dat recruiters goed getraind zijn

Op het gebied van werving en selectie valt nog veel te winnen, stelt Gena. "Veel bedrijven, zeker in de regio Amsterdam, willen een gevarieerde, internationale groep werknemers. Het probleem is dat recruiters vaak niet goed getraind zijn. Ze nemen mensen aan die op hen lijken; meestal een man of vrouw die op hen lijkt of daarbij in de buurt komt. Dat gaat automatischer dan we zouden willen. Als je als werkgever wil werven en selecteren zonder vooroordelen, moet je het anders aanpakken. Daarbij kun je hulp van buitenaf inroepen."

Volgens Gena is het vaak lastig om aan te tonen dat een afwijzing tijdens het werving- en selectieproces voortkomt uit discriminatie. "Vaak hoor je dingen als 'andere kandidaten voldeden beter'. Maar soms worden ook opmerkingen gemaakt over leeftijd of verschijning."

Voorkom uitstroming van personeel

"Als je je personeel niet insluit, loop je kans mensen kwijt te raken. Of dat nou bewust of onbewust gebeurt maakt niet uit, want het resultaat is hetzelfde", zegt Gena. "Hierbij kun je denken aan cynische opmerkingen en onderwerpen die worden besproken waardoor iemand zich buitengesloten voelt. Vergeet ook niet de eindeloze 'grappen' die als kwetsend worden ervaren. Let als werkgever eens op welke woorden verbindend werken en welke voor verwijdering zorgen."

Geef als werkgever het goede voorbeeld

Wat vaak gebeurt, is labelen. "Onlangs kregen we een klacht van iemand die een hoofddoek was gaan dragen op haar werk. Na een tijdje besloot ze 'm weer af te doen. Een collega vond het nodig daar opmerkingen over te maken en vroeg in het openbaar om uitleg, alsof zij zich moest verantwoorden."

Onder meer naar aanleiding van die klacht stelde het MDRA een gedragscode op, genaamd 'zakelijke collegialiteit'. "Hou je privé-opvattingen voor je en hou het professioneel op de werkvloer, dat is de kern", aldus Gena. "Vraag niet naar iemand religieuze achtergrond, politieke of ideologische opvattingen of seksuele voorkeur, want die zaken gaan je niks aan. Hou het luchtig en vriendelijk, zodat iedereen zich op zijn gemak kan blijven voelen."

Een werkgever moet deze zaken sturen en het goede voorbeeld geven. "Zet zelf de trend. Let op en tik mensen op de vingers als je ziet dat het mogelijk de verkeerde kant opgaat. Koester al je medewerkers, ook degenen die niet op jou lijken."