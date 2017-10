Investering van 4 miljoen euro voor fietsenproducent VanMoof

Het bedrijf wil de investering gebruiken om te groeien en te kunnen voldoen aan de internationale vraag naar fietsen. VanMoof verkoopt fietsen online en in de eigen winkels in Amsterdam, Berlijn, New York, Tokio en Taipei.

"We hebben gekozen voor Slingshot vanwege hun 'ondernemers voor ondernemers'-gedachte", zegt VanMoof-oprichter Taco Carlier in een reactie. "Het gaat ons niet alleen om een financiële bijdrage. Slingshot is zeer actief betrokken bij de ondernemingen waarin ze investeren."

Volgens Slingshot is VanMoof "op het juiste moment op de goede plaats". "Iedere grote stad ter wereld investeert in fietsinfrastructuur. De slimme technologie van de VanMoof-fietsen stellen grote, overbelaste steden in staat zich om te vormen naar efficiënt bereikbare metropolen."

VanMoof werd in 2009 opgericht door de broers Taco en Ties Carlier. Per jaar verkoopt het bedrijf zo'n tienduizend fietsen.