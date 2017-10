Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

De Belgische socialistische vakbond ACOD heeft eind augustus opgeroepen tot een 24-uursstaking van de openbare sector in België. Die zou maandagavond om 22.00 uur beginnen. Daardoor zou ook het internationale treinverkeer naar en vanuit Nederland geraakt kunnen worden.

De regering trekt zich volgens ACOD Spoor te weinig aan van de personeelstekorten en toenemende werkdruk waar de Belgische spoorwegen mee te maken hebben. Er zou sprake zijn van "afbraakpolitiek". Ook bij onder meer postbedrijf bpost en vervoersbedrijf De Lijn wordt het werk neergelegd.

Economische missie

Een groep bedrijven vertrekt dinsdag op economische missie naar Portugal. De missie vindt gelijktijdig plaats met een staatsbezoek van het koninklijk paar aan het land. De koning en de koningin zullen ook aanwezig zijn bij enkele programmaonderdelen.

De missie is bedoeld voor bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie en milieutechnologie en ondernemers in de airport- en aerospacesector.

Portugal behoort op het gebied van duurzame energie tot de koplopers binnen de Europese Unie. Bovendien zorgt de groei van toerisme in het land voor een sterke vraag naar luchthaveninvesteringen en wordt er een extra vliegveld gebouwd bij Lissabon.

Agrarische grootgrondbezitters

Onlangs meldden we al op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de landbouwsector relatief veel miljonairs kent. Maar liefst één op de vijf werkende miljonairs is boer. Dit komt doordat zij vaak vermogen, waaronder grond, in de eigen onderneming hebben zitten.

Vrijdag maakt het statistiekbureau bekend hoeveel grond ondernemers in de land- en tuinbouwsector in Nederland in eigendom hebben. Ook laat het CBS weten in welke sectoren agrarische ondernemers nu eigenlijk de meeste grond bezitten.

Zo'n 1.300 deelnemers uit 77 landen strijden vanaf zaterdag in Abu Dhabi om een plek op het podium tijdens de WorldSkills, de wereldkampioenschappen voor beroepen. In totaal doen 51 beroepen mee aan de wedstrijd die tot 19 oktober duurt.

Nederland neemt deel in 25 vakrichtingen,waaronder autotechniek, etaleren, metselen en webdesign. De deelnemers worden begeleid door deskundigen van scholen en uit het bedrijfsleven. De jonge vakmannen en -vrouwen kunnen uiteindelijk de titel beste vakman of vakvrouw van de wereld in de wacht slepen.

Discriminatie op de werkvloer

Afgelopen maandag stelden we samen met Lucienne Gena, directeur van Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), een aantal tips op om discriminatie op de werkvloer te voorkomen. MDRA, een onafhankelijke stichting, zegt jaarlijks vele meldingen te krijgen over discriminatie op de werkvloer of in aanloop naar het werkproces.

"Het probleem is dat recruiters vaak niet goed getraind zijn. Ze nemen mensen aan die op hen lijken; meestal een man of vrouw die op hen lijkt of daar bij in de buurt komt. Dat gaat automatischer dan we zouden willen", signaleert Gena.

Bijna twee op de vijf mkb'ers hebben in het afgelopen jaar te maken gehad met vormen van digitale fraude, volgens onderzoek van de KvK. Naar aanleiding van dit nieuws spraken we afgelopen week met Jan van der Beek van de KvK over digitale veiligheid, een moeilijk dossier voor ondernemers.

Van der Beek werkte mee aan een onderzoek naar digitale fraude bij mkb-ondernemingen en gaf tips over wat ondernemers kunnen doen. Zo adviseert Van der Beek automatische updates in te stellen. Dat lijkt een voor de hand liggende maatregel te zijn, maar uit onderzoek blijkt dat veel mkb'ers het nog steeds niet doen.

Daarnaast hadden we afgelopen week contact met ondernemers Walter Joosten en George Altepost in Catalonië. De onrust rondom een mogelijke afscheiding van Spanje is slecht voor de zaken. Toch blijft de regio kansrijk, is hun gedachte.

"Ondernemers en investeerders willen sociale rust, politieke stabiliteit en juridische voorspelbaarheid. Daarvan is momenteel geen sprake", liet Altepost ons weten. Overigens denkt hij niet dat het daadwerkelijk tot een afscheiding zal komen. "Waar ik wel bang voor ben, is de verdere escalatie van het geschil."

En tot slot had NU.nl-verslaggever Julien Dom deze week een openhartig gesprek met ondernemer Daniel Rosen Jacobson van Mycujoo. De nieuwe aflevering van onze podcastreeks Klaar voor de Start draait om de Amsterdamse scale-up die een streamingdienst aan kleinere voetbalclubs levert.

De groei van een makkelijk te managen klein team naar een bedrijf met afdelingen en de nodige politiek vindt Rosen Jacobson "een uitdaging", vertrouwde hij ons toe.