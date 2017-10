Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

De week begint goed voor lekkerbekken. Op maandag wordt niet alleen de winnaar van de Lekkerste Bal Gehakt 2017 bekendgemaakt, maar wordt ook de Kibbeling Cup 2017 gehouden.

In Zwolle dingen tien slagers mee naar de prijs voor de beste gehaktbal, die door chef-kok en presentator Pierre Wind wordt uitgereikt. En tijdens de Visbeurs in Spakenburg maakt een vakjury bekend welke visspecialist de lekkerste kibbeling van Nederland bakt.

Koning Willem I Lezing

Bas van Bavel, historicus en hoogleraar Transities van Economie en Samenleving, spreekt dinsdag bij Kwekerij Koppert Cress in Westland de tweede Koning Willem I Lezing uit.

De lezing markeert de start van de inschrijving voor de tweejaarlijkse ondernemersprijzen van de Koning Willem I Stichting. In mei 2018 worden deze onderscheidingen uitgereikt. Vorig jaar vielen Philips, machinefabrikant TOBROCO Machines en Koppert Cress in de prijzen.

Waaijenberg Mobiliteit, de enige Nederlandse fabrikant van 45 kilometerauto's, presenteert donderdagochtend de opvolger van de Canta. Dit doet het bedrijf in de Basiliek in Veenendaal. De onderneming maakte eerder bekend na 22 jaar te stoppen met de productie van het wagentje voor mensen met een mobiliteitsbeperking.

De hippere, nieuwe versie is in de afgelopen zeven jaar in stilte door Waaijenberg ontwikkeld en getest. Geïnteresseerden moeten zich voor de bijeenkomst aanmelden.

Circulaire economie

Donderdagavond organiseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de Nacht van de Circulaire Economie. In Pakhuis de Zwijger in Amsterdam spreken onder anderen president-directeur Jos Nijhuis van Schiphol en directeur Bob Hutten van het initiatief De Verspillingsfabriek over de overgang naar een circulaire economie.

De uitgenodigde sprekers gaan onder meer in op wat bedrijven en de overheid kunnen doen om innovatie in die richting te versnellen. De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht.

Afgelopen week hadden we contact met kaasverkoper Jan Kaan. Zijn website kwam nooit van de grond, maar met een beetje hulp was hij deze week toch online te bewonderen. Bezoekers konden online in de fysieke winkel meekijken en een bestelling doen.

"We hebben het jaren op de ouderwetse manier gedaan, maar we willen mee met de tijd", vertelde Kaan ons. "Zeker nu de volgende generatie in het bedrijf zit."

En het klinkt misschien een beetje vroeg, maar ondernemers moeten er alweer aan geloven: het kiezen van kerstpakketten voor hun personeel.

Als je nou ook moeite hebt met bedenken wat je dit jaar nou weer moet schenken, lees dan ons interview met directeur Bart Poierrié van kerstpakketten.nl.

Lightyear

Tot slot is vrijdag alweer de derde aflevering van onze podcastreeks Klaar voor de Start verschenen. Dit keer sprak NU.nl-verslagger Julien Dom met ondernemer Lex Hoefsloot van Lightyear. Hij werkt de komende jaren aan een elektrische auto met zonnecellen en moet in de tussentijd zijn klanten tevreden houden.

"Allerbelangrijkste is dat je op een bepaalde manier de klant alvast kan laten beleven hoe het is om jouw product te hebben", vertelt Hoefsloot. Hij maakt daarom gebruik van virtual reality. "Het eerste moment dat ze die bril opzetten en de auto in volledigheid zien, geeft best wel een wowfactor."