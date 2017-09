Podcast: Hoe Lightyear een revolutie rondom elektrische auto's wil uitlokken

Klik hier om de aflevering als mp3 te downloaden of luister hieronder via Soundcloud.

Het is mogelijk om je te abonneren op deze podcast via iTunes. Gebruik je een Android-telefoon? Dan kan je in een gedownloade podcastapp zoeken op NUzakelijk of deze url naar de RSS-feed gebruiken.

Klik op de afbeelding om de podcast te beluisteren via Soundcloud:

'Virtual reality biedt uitkomst'

Kopers voor de auto zijn al gevonden, maar de auto komt pas in 2019 op de markt. Voor Hoefsloot is het belangrijk dat klanten het bedrijf daarom blijven steunen. "Allerbelangrijkste is dat je op een bepaalde manier de klant alvast kan laten beleven hoe het is om jouw product te hebben", vertelt Hoefsloot. Bij een auto is dat een uitdaging, maar virtual reality biedt uitkomst.

De ondernemer en zijn team hebben een VR-ervaring gemaakt waarbij klanten de auto vanuit alle hoeken kunnen zien. "Het eerste moment dat ze die bril opzetten en de auto in volledigheid zien, geeft best wel een wowfactor. Ze ontdekken zelfs dingen aan de auto die ik nog niet heb ontdekt en die de ontwerpers erin hebben gestopt."

Over Lightyear

Lightyear: Elektrische auto met zonnecellen

Oprichters: Lex Hoefsloot, Arjo van der Ham, Koen van Ham, Qurein Biewenga, Martijn Lammers,

Oprichting: 2016

In de podcastserie Klaar voor de Start spreekt NUzakelijk ondernemers over de uitdagingen van het opstarten en ontwikkelen van een bedrijf. Alle afleveringen zijn hier terug te vinden.



Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ING. We horen graag jouw mening over de podcast van NUzakelijk. Mail naar lindsay@nu.nl.