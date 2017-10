Harald Swinkels (NLE): 'Groei hard, maar hou controle over je groei'

Dit advies geeft Harald Swinkels, directeur bij energieleverancier NLE, mee aan ondernemers. Na meerdere ondernemingen te zijn gestart, staat hij nu zo’n twaalf jaar aan het roer bij NLE.

Grootste ondernemersfout die Swinkels maakte, was ongecontroleerd groeien, vertelt hij. Swinkels richtte samen met zijn compagnon als twintiger tijdens de dotcomhype een multimediabureau op dat een game-element introduceerde bij het sollicitatieproces.

In een soort 3D-omgeving op CD-ROM kon de sollicitant op gesprek bij verschillende bedrijven en als je door het sollicitatieproces heen was, werd contact gemaakt met internet en kon je je gegevens opsturen. "Het was innovatief en het bedrijf hypete ook nogal", legt Swinkels uit.

Verdacht

"Ook omdat we binnen zes maanden meer dan honderd klanten wisten op te tekenen. Dat maakte ons zelfs verdacht in die tijd. Want als dotcombedrijf was het niet zozeer belangrijk dat je omzet maakte."

Een groot bod van een Amerikaanse vacaturesite werd afgeslagen, omdat het te vroeg leek om te verkopen. Een investeringsmaatschappij stapte wel in en Swinkels en zijn medeoprichter kregen toen een bedrag van 10 miljoen gulden, "op voorwaarde dat we binnen zes maanden in nog vijf landen actief waren".

"Het eerste product was nog niet eens op de markt en toen zijn we als een gek kantoren gaan openen. En dat deed toen ook iedereen, want het was de enige manier om je idee te beschermen. Uiteindelijk was dat een belangrijke les dat kantoren openen makkelijker is dan kantoren sluiten." Na 2001 gingen de wervingsbudgetten bij bedrijven op slot. In 2003 volgde uiteindelijk een faillissement van het bedrijf.

"Ik ben nog steeds bereid om snel risicovolle beslissingen te nemen", vertelt hij over de les die hij heeft geleerd. "Maar ik zorg er wel voor dat ik op het moment dat ik dat doe een basis heb liggen waarmee ik dingen onder controle kan houden. En ik ben bereid om op het moment dat zaken weer ruiken naar die tijd, waarbij dingen onbeheersbaar werden, rigoureus in te grijpen."

Telecom

Swinkels is nu zo’n twaalf jaar met NLE actief in de energiesector. In eerste instantie als uitdager en inmiddels als grotere partij na de drie grootste energieleveranciers.

Ruim een jaar geleden stapte het concern ook in de telecomsector. Een opmerkelijke stap voor een energiebedrijf, maar Swinkels zegt er geen spijt van te hebben gehad. "Wij hebben tegen onszelf gezegd: zijn we nou een traditioneel energiebedrijf of zijn we meer een uitdager van traditionele markten? Voor ons was de conclusie dat we meer optie twee zijn."

Doelstelling is om op korte termijn een half miljoen alles-in-een telecomklanten te krijgen. Het streven is nog niet gehaald, maar het is ook geen harde doelstelling, zegt Swinkels. "Je moet jezelf een soort van big hairy goal in het vooruitzicht stellen."

"Dus het is wel het ultieme als we dat bereikt hebben. Maar we gaan nog steeds erg hard. Ik kan je op dit moment geen cijfers geven omdat de directe concurrentie ook heel kijkt hoe succesvol we nou zijn, maar we zijn nog steeds superblij dat we die stap gezet hebben."

Toekomst

Volgens NLE verandert de rol van de energieleverancier in de toekomst ook meer naar een dienstverlener, die als manager optreedt voor de energiehuishouding van een klant. "Maar die zorgt er ook voor dat een huishouden minder energie gaat verbruiken." Swinkels maakt de vergelijking met een bakker die tegen zijn of haar klanten zegt dat ze minder brood moeten eten.

Uit onderzoeken bleek dat in de ogen van veel consumenten telecom “ook uit de meterkast” komt en zo een logische extensie zou zijn.

