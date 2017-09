Do's en don'ts bij het kiezen van kerstpakketten voor je personeel

Dat zegt althans kerstpakketten.nl, de grootste online aanbieder van kerstpakketten in Nederland. De webwinkel heeft een enquête gehouden onder tienduizend ondernemers over het extraatje aan het eind van het jaar. Daar komt uit naar voren dat de trend om het personeel zijn eigen kerstcadeau uit te laten zoeken, op zijn retour is.

"Mensen willen weer echt terug naar de leuke verpakking om mee te nemen onder de boom", zegt directeur Bart Poierrié van kerstpakketten.nl. "Een cadeaubon verdwijnt onder in de la, hebben bedrijven ons verteld in het onderzoek. Als je daarmee komt, zegt je personeel: 'Die hebben zich er dit jaar weer makkelijk van af gemaakt'."

Schouderklopje

En daarmee gaat de hele aardigheid van het kerstpakket verloren, zegt Poierrié. "Het is een schouderklopje van de baas en daar heeft iedereen af en toe behoefte aan. Je bedankt je medewerkers ermee en zegt dat ze het goed gedaan hebben." En bovendien hou je ze zo binnenboord: "Dat zie je vooral in branches waar schaarste heerst, zoals de IT of techniek. Daar is een kerstpakket echt onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden."

Als je als ondernemer echt in de roos wilt schieten met het kerstpakket, moet je het zo persoonlijk mogelijk maken, geeft Poierrié als tip mee. "Het liefst zeg je: Marco houdt van zeilen en Lisa van wandelen en dan pas je het pakket daar op aan. Je kunt het meestal niet precies voor iedereen op de persoon toegesneden maken, maar je kunt er in de buurt proberen te komen."

Scandinavisch hout

Over de trends komend jaar bij het kerstpakket valt aan de hand van de eerste grote orders al iets te zeggen. De Scandinavische stijl is bijvoorbeeld echt in. Het gaat meestal om houten producten in felle kleuren met een winterse sfeer. Maar ook bijvoorbeeld buitenkacheltjes en warme dekentjes.

Verder doen winterbarbecues het dit jaar goed en zit je goed met pakketten die iets te maken hebben met de thema's gezondheid en het verminderen van stress. Of juist niet natuurlijk, als je per se origineel wilt zijn.

Halal

Nog een tip die in sommige bedrijven kan werken: een halalpakket. Poierrié bespeurt daar wel een trend in: "Je zag een tijd dat bedrijven dan voor iedereen hetzelfde halalpakket kochten, maar daar komen ze een beetje van terug", weet hij.

"Het hele pakket aanpassen voor misschien vijf medewerkers geeft wel eens scheve gezichten, dus steeds meer bedrijven kiezen er nu voor om alleen de mensen die het betreft individueel aangepaste pakketten te geven."