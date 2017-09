'Meerderheid ondernemers zit niet te wachten op investeerder'

Dit blijkt donderdag uit een peiling die Marktlink, een fusie- en overnameadviseur, heeft gehouden onder tweehonderd mkb-bedrijven.

Een minderheid, 40 procent, van de ondernemers denkt dat investeerders van toegevoegde waarde zijn voor een bedrijf.

"Wij zijn best geschrokken van de resultaten", zegt Tom Beltman, partner bij Marktlink, in een persbericht. "De rol van investeringsfondsen neemt enorm toe in het mkb. In circa de helft van de transacties is een investeringsfonds betrokken", stelt Beltman.

"Dat is een verdubbeling ten opzichte van vijf jaren geleden. Het is daarom jammer dat het vertrouwen in investeringsfondsen zo laag is."