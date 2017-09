Investeringsfonds voor medische ondernemers verdubbelt slagkracht

NUzakelijk: Tips en achtergronden 'Wijnbouw in Nederland floreert, maar wordt nooit echt winstgevend' Wijnbouw is een prachtige bezigheid, maar het is hard werken en je moet er in Nederland geen gouden bergen van verwachten. Ter gelegenheid van de Open Wijngaardendag laten we enkele ondernemers aan het woord over hun ervaringen met het uitbaten van een eigen wijnboerderij.