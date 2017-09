Nederlandse hightech minder in trek over de grens

Hoogwaardige technologie nam nog altijd 9 procent van de totale Nederlandse export voor zijn rekening, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Verenigde Staten zijn de voornaamste bestemming voor hightech-producten uit Nederland en naar Azië wordt bijna evenveel geëxporteerd als naar Europese landen.

Onder hightech vallen producten waarvoor veel tijd en geld is gestoken in ontwikkeling en onderzoek. Voorbeelden zijn chipmachines, röntgenapparatuur, maar ook vaccins en antisera.

De export van dit soort producten is sinds 2012 met 18 procent gestegen, maar vorig jaar kwam er een kink in de kabel. Vooral farmaceutische producten, machines en producten zijn minder in trek.

Doorvoer

Als ook de doorvoer van hightechproducten wordt meegeteld, bedraagt het aandeel in de totale export overigens 21,6 procent. Dat percentage ligt binnen de Europese Unie alleen in Ierland (28,0 procent) en Frankrijk (21,9 procent) hoger.

De export van hightech inclusief doorvoer, vertegenwoordigt een waarde van 111 miljard euro. Met doorvoer meegerekend is Duitsland het voornaamste land van bestemming voor de producten.

Import

Nederland voerde vorig jaar in totaal voor 95 miljard euro aan hightech-producten in. Hierbij heeft de doorvoer een nog groter aandeel dan bij de export: slechts een vijfde van de geïmporteerde producten is bestemd voor de Nederlandse markt.

De smartphone is het meest ingevoerde hightech-product. De import hiervan is sinds 2012 bijna verdubbeld. De invoer van modems en routers nam in die periode ook sterk toe, die van laptops en tablets juist af.