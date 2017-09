Bedrijfsleven hangt vlag uit voor CETA, varkenshouders vrezen concurrentie

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, stelde donderdag, toen een deel van het verdrag inging, dat bedrijven én consumenten van het vrijhandelsverdrag gaan profiteren.

"Doordat CETA vandaag grotendeels in werking treedt, verdwijnen voor ondernemers bijna alle importtarieven en handelsbelemmeringen", zegt de voorman van de werkgeversvereniging. "Dat maakt de handel met Canada makkelijker en goedkoper. Daar profiteren consumenten en ondernemers van."

"Het mooie van het CETA-verdrag is verder dat er voor het eerst in een handelsverdrag ook aandacht is voor bijvoorbeeld duurzaamheid. Dit wordt alleen maar belangrijker in nieuwe akkoorden en CETA is daarin een eerste stap."

Definitief

Evofenedex noemt het vrijhandelsverdrag goed nieuws, maar roept de betrokken partijen op het verdrag snel definitief te maken. Zo hebben de nationale parlementen van de EU-lidstaten het verdrag nog niet goedgekeurd. In Nederland moeten de Eerste en Tweede Kamer het verdrag nog ratificeren.

FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, merkt op dat bedrijven zich wel moeten melden als geregistreerd exporteur bij de Belastingdienst om van de voordelen te profiteren.

Varkenshouders

Nederlandse varkenshouders zijn minder blij met het verdrag. In eerdere jaren voerden ze ook actie tegen CETA. "Door het CETA-verdrag blijft het zo dat er varkensvlees op de Europese markt komt, dat is geproduceerd onder lagere standaarden op het gebied van dierenwelzijn en milieu, dan de standaarden die in Nederland gelden", verklaart Ingrid Jansen, voorzitter van Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) in een schriftelijke reactie.

Volgens de POV moeten de Nederlandse varkenshouders zich niet alleen aan de strengere EU-regels houden, maar ook aan extra regels in Nederland op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Per kilo varkensvlees stijgen de kosten voor varkenshouders hierdoor met 19 cent. Jaarlijks gaat het om een totale investering van 300 miljoen euro.

"Door CETA wordt het ongelijke speelveld voor onze varkenshouders nog groter", stelt Jansen. "Bovendien komt er door de invoer van Canadees varkensvlees, nóg meer varkensvlees op de Europese markt, die al vol is. Dit kan leiden tot een lagere varkensprijs. Al met al worden onze boeren dus aan twee kanten benadeeld."